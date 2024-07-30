Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 888889890891 Додано: Нед 22 чер, 2025 12:05 Дюрі-бачі написав: prodigy написав: Sense

рік тому у додатку світили 2,5% при пролонгації, з 2025 -1,6% (на 5 років, це фігня) Senseрік тому у додатку світили 2,5% при пролонгації, з 2025 -1,6% (на 5 років, це фігня)

В мене лежить під 4.5%, а зараз світить, що продовження можливе під 1.4%.

prodigy написав: маю великий сумнів щодо наявності у моєму відділенні навіть 3к дол(навіть після замовлення) маю великий сумнів щодо наявності у моєму відділенні навіть 3к дол(навіть після замовлення)

Під замовлення все роблять, по крайній мірі в Ужгороді. Я ОВДП забирав 6 днів восени минулого року і все привезли. В мене лежить під 4.5%, а зараз світить, що продовження можливе під 1.4%.Під замовлення все роблять, по крайній мірі в Ужгороді. Я ОВДП забирав 6 днів восени минулого року і все привезли.



минулого року теж забирав, тільки привезли у центральне (у моєму відділені нач. відділення "по секрету" сказав, замовляйте на центральне, бо нас "підкріплюють" 2 рази на місяць (а 6 років тому було кожного дня, ще тоді це була марна трата на інкасацію) минулого року теж забирав, тільки привезли у центральне (у моєму відділені нач. відділення "по секрету" сказав, замовляйте на центральне, бо нас "підкріплюють" 2 рази на місяць (а 6 років тому було кожного дня, ще тоді це була марна трата на інкасацію) prodigy Повідомлень: 12528 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3305 раз. Подякували: 3335 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 12:25 asti написав: ihorsic написав: prodigy написав: VASH продав долар по 38,35грн в вересні 2023, купив бумагу і після 22місяців отримав гривню у червні 2025, коли долар коштує 41,95грн

всі ваші калькуляції не мають для мене значення, бо я рахую профіт тільки в валюті

продав долар по 38,35грн в вересні 2023, купив бумагу і після 22місяців отримав гривню у червні 2025, коли долар коштує 41,95грнвсі ваші калькуляції не мають для мене значення, бо я рахую профіт тільки в валюті

Дуже гарний практичний кейс. І що по факту вийшло + чи - в доларах і наскільки? Реально цікаво Дуже гарний практичний кейс. І що по факту вийшло + чи - в доларах і наскільки? Реально цікаво

Навіть не беручи калькулятора до рук можу вам сказати що вийшов жирний плюс - десь відсотків 20 у валюті за півтора роки - як на мене більш ніж достойний результат. Навіть не беручи калькулятора до рук можу вам сказати що вийшов жирний плюс - десь відсотків 20 у валюті за півтора роки - як на мене більш ніж достойний результат.

Калькулятор показує 9,4% відсотка курсових втрат, а % за ОВДП десь оціночно 25%, тобто у валюті +16%, що звичайно також непогано. Я от намагаюся купляти на скромніші терміни, але озираючись взад, можна було таритись у 2023 довгостроковими під 20% і мати те ж саме без лишніх рухів, що зараз дають танці з кл.

Весною 2022 вклався під 11% на рік чисто з міркувань допомогти державі, прекрасно розуміючи, що девал неминучий. Не шукав ні валютного туризму, ні інших варіантів. Ну вже 2023 був розчудесний рік для овдп - хто зайшов на початку, то до кінця року міг мати 30% у валюті. Калькулятор показує 9,4% відсотка курсових втрат, а % за ОВДП десь оціночно 25%, тобто у валюті +16%, що звичайно також непогано. Я от намагаюся купляти на скромніші терміни, але озираючись взад, можна було таритись у 2023 довгостроковими під 20% і мати те ж саме без лишніх рухів, що зараз дають танці з кл.Весною 2022 вклався під 11% на рік чисто з міркувань допомогти державі, прекрасно розуміючи, що девал неминучий. Не шукав ні валютного туризму, ні інших варіантів. Ну вже 2023 був розчудесний рік для овдп - хто зайшов на початку, то до кінця року міг мати 30% у валюті. Ой+

Повідомлень: 6983 З нами з: 19.04.12 Подякував: 109 раз. Подякували: 1109 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 14:37 Ой+ написав: asti написав: ihorsic написав: Навіть не беручи калькулятора до рук можу вам сказати що вийшов жирний плюс - десь відсотків 20 у валюті за півтора роки - як на мене більш ніж достойний результат. Навіть не беручи калькулятора до рук можу вам сказати що вийшов жирний плюс - десь відсотків 20 у валюті за півтора роки - як на мене більш ніж достойний результат.

Калькулятор показує 9,4% відсотка курсових втрат, а % за ОВДП десь оціночно 25%, тобто у валюті +16%, що звичайно також непогано. Я от намагаюся купляти на скромніші терміни, але озираючись взад, можна було таритись у 2023 довгостроковими під 20% і мати те ж саме без лишніх рухів, що зараз дають танці з кл.

Весною 2022 вклався під 11% на рік чисто з міркувань допомогти державі, прекрасно розуміючи, що девал неминучий. Не шукав ні валютного туризму, ні інших варіантів. Ну вже 2023 був розчудесний рік для овдп - хто зайшов на початку, то до кінця року міг мати 30% у валюті. Калькулятор показує 9,4% відсотка курсових втрат, а % за ОВДП десь оціночно 25%, тобто у валюті +16%, що звичайно також непогано. Я от намагаюся купляти на скромніші терміни, але озираючись взад, можна було таритись у 2023 довгостроковими під 20% і мати те ж саме без лишніх рухів, що зараз дають танці з кл.Весною 2022 вклався під 11% на рік чисто з міркувань допомогти державі, прекрасно розуміючи, що девал неминучий. Не шукав ні валютного туризму, ні інших варіантів. Ну вже 2023 був розчудесний рік для овдп - хто зайшов на початку, то до кінця року міг мати 30% у валюті.

Перші купляв восени 2022 при курсі 42-41,5-40,8. Тоді в наявності були три випуски , всі з дисконтом: лютий 2025, травень 2026 та травень 2027. Простими відсотками дохідність від 26 до 29 річних. Лютий 2025 вже повернулися і переклав, а травень 2027 частково (тисячу у минулому лютому, 500 у цьому січні та 500 на початку червня) продав. Залишок чекає поки що. За 2,5 роки курс майже не змінився.

Але й інші облігації, наприклад 228449 з погашенням 18.06.25 куплені у листопаді 2023 року по ціні 1040 гривень при курсі 38-38,1, дали за 1 рік і 7 місяців 31% у гривні або 20% у доларі.

І при довготривалому утриманні гривневих ОВДП девальвація навіть у 10% за рік не страшна. Плюс мені дуже сподобалась фіксація частини облігацій з високим купоном при зменшенні ставок Мінфіном за останній рік - 227490, 228043 або 22881 дали по 2-3 гарних купони, а потім при продажу ще отримуєш 80-90 гривень зверху до номіналу!

У мене спочатку ця інвестиція була як додаток до надходжень з бізнесу, але згодом, коли бізнесу стало зле, стало основним джерелом доходу! Перші купляв восени 2022 при курсі 42-41,5-40,8. Тоді в наявності були три випуски , всі з дисконтом: лютий 2025, травень 2026 та травень 2027. Простими відсотками дохідність від 26 до 29 річних. Лютий 2025 вже повернулися і переклав, а травень 2027 частково (тисячу у минулому лютому, 500 у цьому січні та 500 на початку червня) продав. Залишок чекає поки що. За 2,5 роки курс майже не змінився.Але й інші облігації, наприклад 228449 з погашенням 18.06.25 куплені у листопаді 2023 року по ціні 1040 гривень при курсі 38-38,1, дали за 1 рік і 7 місяців 31% у гривні або 20% у доларі.І при довготривалому утриманні гривневих ОВДП девальвація навіть у 10% за рік не страшна. Плюс мені дуже сподобалась фіксація частини облігацій з високим купоном при зменшенні ставок Мінфіном за останній рік - 227490, 228043 або 22881 дали по 2-3 гарних купони, а потім при продажу ще отримуєш 80-90 гривень зверху до номіналу!У мене спочатку ця інвестиція була як додаток до надходжень з бізнесу, але згодом, коли бізнесу стало зле, стало основним джерелом доходу! SAndriy1 Повідомлень: 984 З нами з: 17.01.15 Подякував: 400 раз. Подякували: 433 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 15:02 Re: Ринок ОВДП SAndriy1 написав: Але й інші облігації, наприклад 228449 з погашенням 18.06.25 куплені у листопаді 2023 року по ціні 1040 гривень Але й інші облігації, наприклад 228449 з погашенням 18.06.25 куплені у листопаді 2023 року по ціні 1040 гривень



Хто це був такий щедрий, щоб пропонувати 21 % +? Максимум, який мені вдалося вхопити в той час на ці папери це 18.45 % Хто це був такий щедрий, щоб пропонувати 21 % +? Максимум, який мені вдалося вхопити в той час на ці папери це 18.45 % Navegantes Повідомлень: 259 З нами з: 22.02.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 63 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 15:57 Navegantes написав: SAndriy1 написав: Але й інші облігації, наприклад 228449 з погашенням 18.06.25 куплені у листопаді 2023 року по ціні 1040 гривень Але й інші облігації, наприклад 228449 з погашенням 18.06.25 куплені у листопаді 2023 року по ціні 1040 гривень

Хто це був такий щедрий, щоб пропонувати 21 % +? Максимум, який мені вдалося вхопити в той час на ці папери це 18.45 % Хто це був такий щедрий, щоб пропонувати 21 % +? Максимум, який мені вдалося вхопити в той час на ці папери це 18.45 %

Навесні 23-го купив пакет 204150 з дохідністю 25%

на вторинці//) Навесні 23-го купив пакет 204150 з дохідністю 25%на вторинці//) asti Повідомлень: 4450 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 754 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 чер, 2025 16:25 Navegantes написав: SAndriy1 написав: Але й інші облігації, наприклад 228449 з погашенням 18.06.25 куплені у листопаді 2023 року по ціні 1040 гривень Але й інші облігації, наприклад 228449 з погашенням 18.06.25 куплені у листопаді 2023 року по ціні 1040 гривень



Хто це був такий щедрий, щоб пропонувати 21 % +? Максимум, який мені вдалося вхопити в той час на ці папери це 18.45 % Хто це був такий щедрий, щоб пропонувати 21 % +? Максимум, який мені вдалося вхопити в той час на ці папери це 18.45 %

Вибачаюсь, 11 вересня , а не листопада (формат дати у файлі змінений). Купляв у Сенсі. І термін не 1 рік і 7 місяців, а 1 рік і 9 місяців виходить. Вибачаюсь, 11 вересня , а не листопада (формат дати у файлі змінений). Купляв у Сенсі. І термін не 1 рік і 7 місяців, а 1 рік і 9 місяців виходить. SAndriy1 Повідомлень: 984 З нами з: 17.01.15 Подякував: 400 раз. Подякували: 433 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 888889890891 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютні ОВДП

dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38 0 1062

dan74 Пон 28 кві, 2025 23:38 Продаж ОВДП

кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40 3 4565

prodigy Нед 13 жов, 2024 19:19 Овдп купівля в застосунку

sens » Вів 30 лип, 2024 10:44 1 3826

sens П'ят 02 сер, 2024 11:08