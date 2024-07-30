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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 чер, 2025 12:42
prodigy написав:
Мінфін не поспішає викладати календар аукціонів на ІІІ квартал 2025
В 2023 виклали у вересні, в 2024 - у липні. Побачимо як в цьому році буде
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