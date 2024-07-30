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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 чер, 2025 12:42
prodigy написав:
Мінфін не поспішає викладати календар аукціонів на ІІІ квартал 2025
В 2023 виклали у вересні, в 2024 - у липні. Побачимо як в цьому році буде
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Додано: Вів 24 чер, 2025 17:04
1finanсier написав:
Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.
Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.
Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 17:14
ГеннадийUA написав: 1finanсier написав:
Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.
Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.
Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.
Дякую за відповідь
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