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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 чер, 2025 12:42
prodigy написав:
Мінфін не поспішає викладати календар аукціонів на ІІІ квартал 2025
В 2023 виклали у вересні, в 2024 - у липні. Побачимо як в цьому році буде
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Додано: Вів 24 чер, 2025 17:04
1finanсier написав:
Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.
Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.
Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.
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ГеннадийUA
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Додано: Вів 24 чер, 2025 17:14
ГеннадийUA написав: 1finanсier написав:
Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.
Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.
Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.
Дякую за відповідь
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1finanсier
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:45
ГеннадийUA написав: 1finanсier написав:
Панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
Я так зрозумів, що всі ці ОВДП відображаються в додатку Сенс.
Якщо так, то все буде проходити наступним чином - при продажі в додатку Сенс Вам за одну операцію продажу не дасть продати більше 10од. (перший пакет купівлі), друга операція буде проходити з другої купівлі в Дії за часом.
Так що рандому не буде, в залишку залишаться тільки з другого "пакету" купівлі, 5од. з виплатою на Приват.
А чому не дасть продати?
З власного прикладу, 14/05 придбав 56 шт, 04/06 ще 87 шт, а 16/06 продав однією угодою 77 шт (56 з першого пакету + 21 з другого), а залишок 66 шт погасився на вказану єПідтримку.
Сенс не дасть продати одним пакетом, якщо частина була придбана через Дію, а частина безпосередньо у додатку Сенса. Наприклад, ви купили 50 шт через Дію, потім ще 50 шт в додатку Сенса. Коли захочете продати 75 шт, Сенс напише "Ваші облігації обліковуються у різних портфелях - Сенс та Дія" та запропонує продати двома угодами (50 + 25)
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Додано: Сер 25 чер, 2025 12:46
Цікавить достроковий продаж паперів через ІКУ. На гарячій лінії ІКУ стверджують, що гроші зразу з’явяться на особистому рахунку, але ж там вивід здійснюється «руцями» - то на який реальний термін зарахування слід розраховувати за умови, що запит поданий зранку?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 12:58
VASH написав:
Цікавить достроковий продаж паперів через ІКУ. На гарячій лінії ІКУ стверджують, що гроші зразу з’явяться на особистому рахунку, але ж там вивід здійснюється «руцями» - то на який реальний термін зарахування слід розраховувати за умови, що запит поданий зранку?
Сесія відкриється десь з 10:30..11:00.
Подаєте запит на продаж, через 5..10хв з'являться гроші на балансі ІКУ, подаєте запит на вивід на зарегіний рах (вже повинен бути зареганий через онбордінг) і десь з 16:30 до 20:00 чекайте на тому рах.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 13:38
Amethyst Дякую, все ж таки із зарахуванням при достроковому продажі в банках (Приват, Сенс) простіше та надійніше...
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Додано: Сер 25 чер, 2025 14:17
Близько 15-ї в Дії має з'явитися Джанкой. Продавець невідомий.
Може кому цікаво.
Upd. Сенс. В додатку може викласти раніше.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 15:00
Хтось в курсі, якщо при покупці в Дії через Сенс моментально пише "Неможливо придбати облігації. Дані не пройшли перевірку в Sense Bank, тому запит на купівлю облігацій відхилено. Зверніться за деталями до Sense Bank або спробуйте купити в іншого парнера",
якої холери воно хоче? Яких даних йому не хвата? На двох акаунтах так. Звертатись кудись, чи без толку?
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Ferlakur
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Додано: Сер 25 чер, 2025 15:26
Ferlakur написав:
Хтось в курсі, якщо при покупці в Дії через Сенс моментально пише "Неможливо придбати облігації. Дані не пройшли перевірку в Sense Bank, тому запит на купівлю облігацій відхилено. Зверніться за деталями до Sense Bank або спробуйте купити в іншого парнера
",
якої холери воно хоче? Яких даних йому не хвата? На двох акаунтах так. Звертатись кудись, чи без толку?
Без толку. Скоріш вже немає потрібної кількості на продаж, ось і пише всяку маячню
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