RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 891892893894
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 15:30

  novichok написав:Близько 15-ї в Дії має з'явитися Джанкой. Продавець невідомий.
Може кому цікаво.

Upd. Сенс. В додатку може викласти раніше.

А звідки інфа, якщо не секрет?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4391
З нами з: 14.10.08
Подякував: 316 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 21:59

  Ferlakur написав:
  novichok написав:Близько 15-ї в Дії має з'явитися Джанкой. Продавець невідомий.
Може кому цікаво.

Upd. Сенс. В додатку може викласти раніше.

А звідки інфа, якщо не секрет?

Агенство ОБС...
asti
 
Повідомлень: 4452
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 891892893894
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 1179
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 4723
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 3972
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14451)
25.06.2025 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.