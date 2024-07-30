А звідки інфа, якщо не секрет?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 чер, 2025 15:30
Додано: Сер 25 чер, 2025 21:59
Додано: Чет 26 чер, 2025 09:54
Приват газує
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Заявку на купівлю чи продаж ОВДП можна подати у Приват24 цілодобово, за регламентом сервісу подані до 13:00 заявки виконуються протягом поточного робочого дня, подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня. Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня.
Додано: Чет 26 чер, 2025 12:18
Додано: Чет 26 чер, 2025 14:19
тепер ціни на папери оновлює в 13:00
Додано: Чет 26 чер, 2025 15:39
Re: Ринок ОВДП
"Уряд у вівторок затвердив проєкт змін до державного бюджету України на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на 448,8 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку.
Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, у тому числі Міноборони – 310,8 млрд грн, МВС – 84,1 млрд грн.
Планується збільшити обсяг розміщення облігацій внутрішньої державної позики на 184,9 млрд грн – до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн – до 496,9 млрд грн."
Цікаво, чи призведе це до деякого підвищення дохідності паперів, а також до певного пом’якшення меморандумних забаганок банків?
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