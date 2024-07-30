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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 чер, 2025 17:06
klug написав:
Підкажіть, що там за шум з Сенсом? Я не клієнт і чув лише відлуння. Вони раптом згадали, що підписали меморандум? Виплат за ОВДП, куплених через Дію це теж стосується? Як купити більше 100к, то вони не будуть виплачувати поки не покажеш відповідний місячний дохід чи як це у них зараз працює? Де буйки? Чи шум взагалі про щось інше?
Шум всякий разный был. Как обычно, много гнали почём зря. Не вижу смысла все фантазии пересказывать. Был и ввод Меморандума в действие (где-то месяца два-три назад). А 10го июня Сенс по Меморандуму ещё раз сильно переобулся, что породило ещё одну волну всяких недопониманий. Но именно по ОВГЗ в Сенсе последние месяцы никаких изменений не было: всё покупается и выплачивается. Разумеется, с финмоном после выплаты, но это не ново.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 17:15
ИМХО державні банки змусять поміняти ОВДП з погашенням в 2025 на нові з погашенням через багато років.
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