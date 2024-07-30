|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 чер, 2025 17:06
klug написав:
Підкажіть, що там за шум з Сенсом? Я не клієнт і чув лише відлуння. Вони раптом згадали, що підписали меморандум? Виплат за ОВДП, куплених через Дію це теж стосується? Як купити більше 100к, то вони не будуть виплачувати поки не покажеш відповідний місячний дохід чи як це у них зараз працює? Де буйки? Чи шум взагалі про щось інше?
Шум всякий разный был. Как обычно, много гнали почём зря. Не вижу смысла все фантазии пересказывать. Был и ввод Меморандума в действие (где-то месяца два-три назад). А 10го июня Сенс по Меморандуму ещё раз сильно переобулся, что породило ещё одну волну всяких недопониманий. Но именно по ОВГЗ в Сенсе последние месяцы никаких изменений не было: всё покупается и выплачивается. Разумеется, с финмоном после выплаты, но это не ново.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5661
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Чет 26 чер, 2025 17:15
ИМХО державні банки змусять поміняти ОВДП з погашенням в 2025 на нові з погашенням через багато років.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5480
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 871 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 чер, 2025 17:40
asti написав:
Підкажіть, Агріколь ЗА СВОЇ у Дії бере комісію??
в лайфорс пакеті точно немає
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 346
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 чер, 2025 18:00
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16618
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 560 раз.
- Подякували: 1741 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: Чет 26 чер, 2025 18:05
VASH написав:
"Уряд у вівторок затвердив проєкт змін до державного бюджету України на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на 448,8 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку.
Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, у тому числі Міноборони – 310,8 млрд грн, МВС – 84,1 млрд грн.Планується збільшити обсяг розміщення облігацій
внутрішньої державної позики на 184,9 млрд грн – до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними
на 65,1 млрд грн – до 496,9 млрд грн."
Цікаво, що мається на увазі у цих двох, як на мене, взаємовиключних вимогах (якщо не маються на увазі аукціони з обміну облігацій внутрішньої державної позики). Цікаво, як це вплине на дохідность паперів, а також чи призведе до певного пом’якшення меморандумних забаганок банків?
А оголошення про розміщення на наступному аукціоні досі не оприлюднено, хоча зазвичай це відбувається у четвер після обіду, можливо, це пов'язано з тим, що це вже наступний квартал і разом з цим треба публікувати і квартальний план, а тут ще й параметри запозичень змінилися...
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 691
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 чер, 2025 18:40
Всюдиносапхайчик написав:
можливо, це пов'язано з тим, що це вже наступний квартал і разом з цим треба публікувати і квартальний план, а тут ще й параметри запозичень змінилися...
план на 3-й квартал Мінфін може і у вересні опублікувати)
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 26 чер, 2025 19:02
Таскомбанк бере тепер щомісячно 150грн за користування кредитними коштами в грейс-періоді, (якщо кредит більше 50грн і якщо навіть погасив кредит в перші дні поточного місяця)
-
lavua67
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 28.11.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 чер, 2025 19:35
lavua67 написав:
Таскомбанк бере тепер щомісячно 150грн за користування кредитними коштами в грейс-періоді, (якщо кредит більше 50грн і якщо навіть погасив кредит в перші дні поточного місяця)
"Списали" у Сенса, але останній бере менше грошей (100 грн)
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 26 чер, 2025 19:50
Navegantes написав: Всюдиносапхайчик написав:
можливо, це пов'язано з тим, що це вже наступний квартал і разом з цим треба публікувати і квартальний план, а тут ще й параметри запозичень змінилися...
план на 3-й квартал Мінфін може і у вересні опублікувати)
А як же тоді відслідковувати певні папери? 🤔
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1417
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 чер, 2025 19:57
ihorsic написав: Navegantes написав: Всюдиносапхайчик написав:
можливо, це пов'язано з тим, що це вже наступний квартал і разом з цим треба публікувати і квартальний план, а тут ще й параметри запозичень змінилися...
план на 3-й квартал Мінфін може і у вересні опублікувати)
А як же тоді відслідковувати певні папери? 🤔
Що саме ви маєте на увазі? Щодо майбутніх розміщень - чекати на інформацію, щодо ОВДП в обігу є місячна статистика НБУ, Мінфіну. Плюс можна "розбирати" тижневі аукціони і дивитись по яким паперам вже близька межа запозичень, а отже на горизонті будуть первинні розміщення
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|1230
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|4770
|
|
|1
|4028
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|