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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:08

Re: Ринок ОВДП

ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово — Finance.ua
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-d ... cilodobovo
Але вибір суттєво зменшився.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:16

  Ой+ написав:ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово — Finance.ua
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-d ... cilodobovo
Але вибір суттєво зменшився.

Немає ніякого "суттєво зменшився", список як був довгим, таким і лишився
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:24

  Всюдиносапхайчик написав:
  Ой+ написав:ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово — Finance.ua
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-d ... cilodobovo
Але вибір суттєво зменшився.

Немає ніякого "суттєво зменшився", список як був довгим, таким і лишився


Список з 28 ОВДП, доступні 14, більшість з яких погашення у 2027-2028
Банк шукає клієнтів з "довгими" грошима
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:35

  moveton написав:Но именно по ОВГЗ в Сенсе последние месяцы никаких изменений не было: всё покупается и выплачивается. Разумеется, с финмоном после выплаты, но это не ново.

А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт? Типовий фінмон працює за принципом ніпеля, які взагалі можуть бути питання після того, як гроші випустили з банки? Я так і не зрозумів чи можна безпечно доливати овер 100к.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:42

Re: Ринок ОВДП

  klug написав:А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт?

Якщо йде зарахування на рахунок (транзитний, чи який він там) в момент виплати 400+ тис., то фінмон однозначно буде, при 100-399 це лотерея.
В мене моніторинг був в листопаді 2024. Нічого складного, просто треба спокійно пояснити звідки взялись гроші на ОВДП і підтвердити свої слова паперами, наприклад з податкової чи зарплатними відомостями...
Дюрі-бачі
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