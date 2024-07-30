ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово — Finance.ua
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-d ... cilodobovo
Але вибір суттєво зменшився.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 чер, 2025 20:08
Re: Ринок ОВДП
ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово — Finance.ua
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-d ... cilodobovo
Але вибір суттєво зменшився.
Додано: Чет 26 чер, 2025 20:16
Немає ніякого "суттєво зменшився", список як був довгим, таким і лишився
Додано: Чет 26 чер, 2025 20:24
Список з 28 ОВДП, доступні 14, більшість з яких погашення у 2027-2028
Банк шукає клієнтів з "довгими" грошима
Додано: Чет 26 чер, 2025 20:35
А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт? Типовий фінмон працює за принципом ніпеля, які взагалі можуть бути питання після того, як гроші випустили з банки? Я так і не зрозумів чи можна безпечно доливати овер 100к.
Додано: Чет 26 чер, 2025 20:42
Re: Ринок ОВДП
Якщо йде зарахування на рахунок (транзитний, чи який він там) в момент виплати 400+ тис., то фінмон однозначно буде, при 100-399 це лотерея.
В мене моніторинг був в листопаді 2024. Нічого складного, просто треба спокійно пояснити звідки взялись гроші на ОВДП і підтвердити свої слова паперами, наприклад з податкової чи зарплатними відомостями...
Додано: Чет 26 чер, 2025 23:04
Додано: Чет 26 чер, 2025 23:09
Отут до речі цікаво, якщо у мене, наприклад 300 овдп однієї серії - зберігач Сенс - але вони куплялися у різний час із виплатою на різні є-підтримки. То спочатку Мінфін кидає усю суму на Сенс, а далі вже Сенс розкидує по різних картках - так усе відбувається чи інакше?
Додано: Чет 26 чер, 2025 23:35
А о чём речь вообще, если не клиент? Держать у Сенса, как у ДУ, бумаги с выплатой на другой банк? Так у ДУ нет ни финмона, ни Меморандума. Всё оно переведёт без вопросов. Сенс, как банк, в отношении физика тут никак не фигурирует. Финмон тут возникнет только у банка, куда торговец переведёт.
Мониторинг чего? Транзитного счёта ДУ? На который каждую выплату падают минимум десятки миллионов? Там варианта меньше 400к просто не бывает. Ну, наверное, там проводится мониторинг, как Закон о противодействии терроризму требует, но нужно занимать очень специфическую должность, чтобы его хотя бы заметить. Не говоря уж о том, чтобы по этому поводу самому предоставлять какие-то объяснительные и справки.
Додано: Чет 26 чер, 2025 23:41
Всё так. Причём даже не важно у кого когда эти бумаги покупались и перепокупались. И по какой причине в паспорте бумаги указан счёт не в Сенсбанке тоже не важно. Важно различать, что Сенс, как банк и, как ДУ - это разные учреждения, хоть и аффилированные. И речь именно про ДУ.
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