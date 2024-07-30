moveton написав:Но именно по ОВГЗ в Сенсе последние месяцы никаких изменений не было: всё покупается и выплачивается. Разумеется, с финмоном после выплаты, но это не ново.
А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт? Типовий фінмон працює за принципом ніпеля, які взагалі можуть бути питання після того, як гроші випустили з банки? Я так і не зрозумів чи можна безпечно доливати овер 100к.
klug написав:А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт?
Якщо йде зарахування на рахунок (транзитний, чи який він там) в момент виплати 400+ тис., то фінмон однозначно буде, при 100-399 це лотерея. В мене моніторинг був в листопаді 2024. Нічого складного, просто треба спокійно пояснити звідки взялись гроші на ОВДП і підтвердити свої слова паперами, наприклад з податкової чи зарплатними відомостями...
klug написав:А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт?
Якщо йде зарахування на рахунок (транзитний, чи який він там) в момент виплати 400+ тис., то фінмон однозначно буде, при 100-399 це лотерея. В мене моніторинг був в листопаді 2024. Нічого складного, просто треба спокійно пояснити звідки взялись гроші на ОВДП і підтвердити свої слова паперами, наприклад з податкової чи зарплатними відомостями...
Отут до речі цікаво, якщо у мене, наприклад 300 овдп однієї серії - зберігач Сенс - але вони куплялися у різний час із виплатою на різні є-підтримки. То спочатку Мінфін кидає усю суму на Сенс, а далі вже Сенс розкидує по різних картках - так усе відбувається чи інакше?
moveton написав:Но именно по ОВГЗ в Сенсе последние месяцы никаких изменений не было: всё покупается и выплачивается. Разумеется, с финмоном после выплаты, но это не ново.
А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт? Типовий фінмон працює за принципом ніпеля, які взагалі можуть бути питання після того, як гроші випустили з банки? Я так і не зрозумів чи можна безпечно доливати овер 100к.
А о чём речь вообще, если не клиент? Держать у Сенса, как у ДУ, бумаги с выплатой на другой банк? Так у ДУ нет ни финмона, ни Меморандума. Всё оно переведёт без вопросов. Сенс, как банк, в отношении физика тут никак не фигурирует. Финмон тут возникнет только у банка, куда торговец переведёт.
Дюрі-бачі написав:Якщо йде зарахування на рахунок (транзитний, чи який він там) в момент виплати 400+ тис., то фінмон однозначно буде, при 100-399 це лотерея. В мене моніторинг був в листопаді 2024.
Мониторинг чего? Транзитного счёта ДУ? На который каждую выплату падают минимум десятки миллионов? Там варианта меньше 400к просто не бывает. Ну, наверное, там проводится мониторинг, как Закон о противодействии терроризму требует, но нужно занимать очень специфическую должность, чтобы его хотя бы заметить. Не говоря уж о том, чтобы по этому поводу самому предоставлять какие-то объяснительные и справки.
asti написав:Отут до речі цікаво, якщо у мене, наприклад 300 овдп однієї серії - зберігач Сенс - але вони куплялися у різний час із виплатою на різні є-підтримки. То спочатку Мінфін кидає усю суму на Сенс, а далі вже Сенс розкидує по різних картках - так усе відбувається чи інакше?
Всё так. Причём даже не важно у кого когда эти бумаги покупались и перепокупались. И по какой причине в паспорте бумаги указан счёт не в Сенсбанке тоже не важно. Важно различать, что Сенс, как банк и, как ДУ - это разные учреждения, хоть и аффилированные. И речь именно про ДУ.
VASH написав:Буду вдячний за підказку щодо вибору банку (крім Сенсу співпрацюю з ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції.
Вообще на такие критерии, раз пофиг на снятие налички, идеальным кажется Авангард в его ипостаси ICU Bank: все валюты бесплатны на вход, а в гривне и на выход (нет мониного ощипывания при переводе на юриков). При более-менее приличных суммах самый дешёвый в Украине исходящий SWIFT (при покупке валютных бумаг в ICU вообще бесплатный будет). При этом он один из немногих украинских банков, которые Меморандум даже не подписывали (тут не знаю - это считать адекватным по лимитам или, наоборот, совсем уж неадекватным отщепенцем). Мобильное приложение - какой-то функционал имеет. Но его почему-то не любят упоминать. Может слишком очевиден по крайней мере для этой темы, где все знают что такое ICU и в каком банке оно живёт.