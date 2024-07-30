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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:13
asti написав:
із виплатою на різні є-підтримки
а ось тут цікаво. Саме в Сенсі на різні е-підтримки виплату не робив, а от в ICU хоч в момент покупки були вказані різні картки, виплата проходить на одну.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:14
moveton написав:
Мониторинг чего?
вихідної транзакції із ДУ, коли тобі хочуть виплату здійснити
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:38
Дюрі-бачі написав: asti написав:
із виплатою на різні є-підтримки
а ось тут цікаво. Саме в Сенсі на різні е-підтримки виплату не робив, а от в ICU хоч в момент покупки були вказані різні картки, виплата проходить на одну.
Все проходило без проблем у сенсі.
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