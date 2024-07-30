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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:13

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:із виплатою на різні є-підтримки
а ось тут цікаво. Саме в Сенсі на різні е-підтримки виплату не робив, а от в ICU хоч в момент покупки були вказані різні картки, виплата проходить на одну.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:14

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Мониторинг чего?
вихідної транзакції із ДУ, коли тобі хочуть виплату здійснити
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:38

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:із виплатою на різні є-підтримки
а ось тут цікаво. Саме в Сенсі на різні е-підтримки виплату не робив, а от в ICU хоч в момент покупки були вказані різні картки, виплата проходить на одну.

Все проходило без проблем у сенсі.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:49

А ось і графік на 3-й квартал

https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
Всюдиносапхайчик
 
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  #<1 ... 894895896897
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