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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 15:15

Re: Ринок ОВДП

Всюдиносапхайчик написав:
  vadymbanker написав:
ihorsic написав:[quote="5868540:Всюдиносапхайчик"]А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.

https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

По долару якось не логічний графік погашення 31.07 а вони аукціон 29 проводять. Мабуть свіжих грошей для погашення нашкрібати хочуть
Повний треш. Що робити не знаю. Можливо є якийсь банк готовий рол овер зробити…?

Або зачекати до нових торгів або купити щось з портфеля, бо невідомо чи вдасться купити на торгах та з якою дохідністю...[/quote]По перше, з портфеля дохідність буде набагато менше, відсоток на 15-20. По друге, на аукціоні фін мон не потрібен(99%, що будуть військові), а покупати з портфеля ті ж самі військові, - вже необхідно походження коштів, у мене воно є, але зайвий час. Тобто через одну добу, все дуже складно стає.
Будк розмовляти з своїм банком, можливо підуть на зустріч, сума у мене велика.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 16:51

vadymbanker Спробуйте, раптом щось вийде і умови, які банк готовий запропонувати щодо рол-овер, будуть вигідними
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:15

Re: Ринок ОВДП

По якому регламенту Приват зараз продає ОВДП? Якщо замовити в понеділок то їх зарахують в середу? Чи щось змінилось? Дякую
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:52

  ihorsic написав:По якому регламенту Приват зараз продає ОВДП? Якщо замовити в понеділок то їх зарахують в середу? Чи щось змінилось? Дякую

Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:39

  ramaz написав:
  ihorsic написав:По якому регламенту Приват зараз продає ОВДП? Якщо замовити в понеділок то їх зарахують в середу? Чи щось змінилось? Дякую

Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.

Останній робочий день кварталу та перший робочий день місяця ці обмеження вже не діють?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:47

  ihorsic написав:
  ramaz написав:
  ihorsic написав:По якому регламенту Приват зараз продає ОВДП? Якщо замовити в понеділок то їх зарахують в середу? Чи щось змінилось? Дякую

Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.

Останній робочий день кварталу та перший робочий день місяця ці обмеження вже не діють?


Діють. Найближче котирування Привату - 02/07/2025
Navegantes
 
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