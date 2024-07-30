ihorsic написав:[quote="5868540:Всюдиносапхайчик"]А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.
По долару якось не логічний графік погашення 31.07 а вони аукціон 29 проводять. Мабуть свіжих грошей для погашення нашкрібати хочуть
Повний треш. Що робити не знаю. Можливо є якийсь банк готовий рол овер зробити…?
Або зачекати до нових торгів або купити щось з портфеля, бо невідомо чи вдасться купити на торгах та з якою дохідністю...[/quote]По перше, з портфеля дохідність буде набагато менше, відсоток на 15-20. По друге, на аукціоні фін мон не потрібен(99%, що будуть військові), а покупати з портфеля ті ж самі військові, - вже необхідно походження коштів, у мене воно є, але зайвий час. Тобто через одну добу, все дуже складно стає. Будк розмовляти з своїм банком, можливо підуть на зустріч, сума у мене велика.
ihorsic написав:По якому регламенту Приват зараз продає ОВДП? Якщо замовити в понеділок то їх зарахують в середу? Чи щось змінилось? Дякую
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином: Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня. Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
ihorsic написав:По якому регламенту Приват зараз продає ОВДП? Якщо замовити в понеділок то їх зарахують в середу? Чи щось змінилось? Дякую
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином: Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня. Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
Останній робочий день кварталу та перший робочий день місяця ці обмеження вже не діють?
ihorsic написав:По якому регламенту Приват зараз продає ОВДП? Якщо замовити в понеділок то їх зарахують в середу? Чи щось змінилось? Дякую
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином: Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня. Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
Останній робочий день кварталу та перший робочий день місяця ці обмеження вже не діють?