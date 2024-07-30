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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 898899900901
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:16

Re: Ринок ОВДП

  vadymbanker написав:Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті

Зате він потрібен при виводі цих коштів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:29

Re: Ринок ОВДП

Дюрі-бачі написав:
  vadymbanker написав:Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті

Зате він потрібен при виводі цих коштів.
Мені ні разу не питали при виводі, так говорять іноді це, но по факту питань не має. Тому що кошти вже в банку. Просто знімаєш і все, якщо потрібно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:38

  vadymbanker написав:
Дюрі-бачі написав:
  vadymbanker написав:Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті

Зате він потрібен при виводі цих коштів.
Мені ні разу не питали при виводі, так говорять іноді це, но по факту питань не має. Тому що кошти вже в банку. Просто знімаєш і все, якщо потрібно.

Мене в Сенсі моніторили в момент отримання виплати на 400+ тис.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:49

Re: Ринок ОВДП

Дюрі-бачі написав:
  vadymbanker написав:
Дюрі-бачі написав:[quote="5869538:vadymbanker"]Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті

Зате він потрібен при виводі цих коштів.
Мені ні разу не питали при виводі, так говорять іноді це, но по факту питань не має. Тому що кошти вже в банку. Просто знімаєш і все, якщо потрібно.

Мене в Сенсі моніторили в момент отримання виплати на 400+ тис.[/quote]Мені ні, не в Сенсі ні в Ощаді.
У вас це можливо тому, що ви в вказали раніше очікуванні надходження набагато менше ніж прийшло з ОВДП.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 23:14

  vadymbanker написав:Мені ні, не в Сенсі ні в Ощаді.
У вас це можливо тому, що ви в вказали раніше очікуванні надходження набагато менше ніж прийшло з ОВДП.

Видимо, покупка на ауке через Ощад даёт индульгенцию и в других банках тоже. Я вот там не покупаю, поэтому и Сеня и Моня исправно начинают требовать объяснительных, как только на карту сваливается погашение на 400+к. В анкете число указано сильно побольше. Причём видно, что триггер тупо по сумме и никто не разбирается что это за деньги, пока сам не скажешь, что это погашение ОВГЗ. И потом ещё сверх справки о доходах нужно всякие подтверждающие документы о покупке и выплате показывать. В общем, оно и должно быть так. НБУ отсутствие финмона разрешал только на входе.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 00:44

  Всюдиносапхайчик написав: В усіх трьох банках купівля відбувається через преміального менеджера

Цікава, що й досі операціоніста (спеціаліста, сошку, планктон) називають управителем, керівником, ще й преміальним. Хоча нічим він не управляє і не керує навіть ні прибиральницями, ні охоронцями
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 09:21

  Visky написав:
  Всюдиносапхайчик написав: В усіх трьох банках купівля відбувається через преміального менеджера

Цікава, що й досі операціоніста (спеціаліста, сошку, планктон) називають управителем, керівником, ще й преміальним. Хоча нічим він не управляє і не керує навіть ні прибиральницями, ні охоронцями


з таким цікавим нікнаймом :mrgreen:
і охоронець для нього boss

вчора порівняв дохідність овдп з депозитами

865-16,35% купівля 1047

питання 16,35% за бумагу (15 міс), чи річні?
якщо за бумагу, то нетто маю 16,35-4,7=11,65

а дипозит у аккорді 17,17%, після податків 13,22% (за 12міс), не за 15міс

ще бачу депозити 16,4-16,6% на 7міс
після податків 12,62%

останні 2 роки мав справу тільки з овдп і не дивися на ставки
по депо в банках, а тепер порівняв і бачу, що депозити виграють у овдп

вчора у газбанку закинув малу суму 50+к на овдп
менеджер каже поповняйте карту, яка без комісу, у додатку перекинете на іншу(з якої оплата за овдп)
-по перше ліміт у 29999грн на день
-0,5% комісія (фігня питання, але профіт виходить не 11,65%, а 11,15%), тобто
нема сенсу в таких бумагах, на 3-4 роки у гривні де дохідність 17,8% великі суму
не ризикую, краще 10 депо відкрити на 7 міс.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 09:27

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:по депо в банках, а тепер порівняв і бачу, що депозити виграють у овдп


за рахунок чого гадаєте це відбувається
депосерти НБУ/щось інше?
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:06

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:вчора порівняв дохідність овдп з депозитами

865-16,35% купівля 1047

питання 16,35% за бумагу (15 міс), чи річні?
якщо за бумагу, то нетто маю 16,35-4,7=11,65

а дипозит у аккорді 17,17%, після податків 13,22% (за 12міс), не за 15міс


UA4000235865 ідуть сьогодні по 1049,02 грн (16,8%). Купуєте 100 шт, 17/09/25, 18/03/26 - отримуєте купон по 8 175 грн. Продаєте 02/7/2026 (щоб порівняти з річним депозитом) по орієнтовно 1046,87 грн (16%). Дохід складе: 104 687 + 8175*2 - 104 902 = 16 135 грн
Вказаний вами депозит стільки не дасть. По-перше, 17.17% це на 3 міс, на рік пропонують 16.25 %; по-друге, навіть якщо б ця ставка була на рік, то ви отримали б 13 869 грн
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