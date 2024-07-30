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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 899900901902
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:51

  Navegantes написав:
  prodigy написав:вчора порівняв дохідність овдп з депозитами

865-16,35% купівля 1047

питання 16,35% за бумагу (15 міс), чи річні?
якщо за бумагу, то нетто маю 16,35-4,7=11,65

а дипозит у аккорді 17,17%, після податків 13,22% (за 12міс), не за 15міс


UA4000235865 ідуть сьогодні по 1049,02 грн (16,8%). Купуєте 100 шт, 17/09/25, 18/03/26 - отримуєте купон по 8 175 грн. Продаєте 02/7/2026 (щоб порівняти з річним депозитом) по орієнтовно 1046,87 грн (16%). Дохід складе: 104 687 + 8175*2 - 104 902 = 16 135 грн
Вказаний вами депозит стільки не дасть. По-перше, 17.17% це на 3 міс, на рік пропонують 16.25 %; по-друге, навіть якщо б ця ставка була на рік, то ви отримали б 13 869 грн



про купон знайшов у Приваті, дякую (тоді гарно)

По-перше, 17.17% це на 3 міс

ні, на рік
https://accordbank.com.ua/retail/deposits/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:08

  greenozon написав:
  prodigy написав:по депо в банках, а тепер порівняв і бачу, що депозити виграють у овдп


за рахунок чого гадаєте це відбувається
депосерти НБУ/щось інше?


конкуренція на ринку за гроші ФО.

на цьому тижні на сайті "Мінфін" читав, що
населення більше вкладає в ОВДП ніж в депо
по великому рахунку -це ті самі люди з грошима (5% населення)

не думаю, що військові купляють овдп (якщо не тилові на офіцерських/генеральських посадах)
судді/прокурори/сбу вкладають у недвигу (записану на родичів) за кордоном
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:40

  prodigy написав:
...По-перше, 17.17% це на 3 міс

ні, на рік
https://accordbank.com.ua/retail/deposits/
Не полінуйтеся і таки поклацайте далі по вашому урлу: Тарифи і умови/Відсоткові ставки 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:43

Скажіть будь ласка, хтось стикався з виплатами на Є-підримку Ощаду - хочу випустити миттєву картку замість існуючої електронної - при цьому номер картки буде інший, але рахунок той самий - мені нормально зарахуються кошти при погашенні чи як?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:56

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:питання 16,35% за бумагу (15 міс), чи річні?
якщо за бумагу, то нетто маю 16,35-4,7=11,65

Проценты доходности, которые указываются к ОВГЗ, всегда в расчёте на год. Они ж для того, чтобы бумаги обычно разного срока между собой сравнивать, поэтому приводятся к одному сроку. А вот между бумагами и депозитами сравнивать эту цифирь нужно осторожно: у депо обычно доходность иначе считают и, как правило, депо с такими же 16.35% будет несколько выгоднее. С 12.62%, конечно, нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:58

  moveton написав:
  prodigy написав:питання 16,35% за бумагу (15 міс), чи річні?
якщо за бумагу, то нетто маю 16,35-4,7=11,65

Проценты доходности, которые указываются к ОВГЗ, всегда в расчёте на год. Они ж для того, чтобы бумаги обычно разного срока между собой сравнивать, поэтому приводятся к одному сроку. А вот между бумагами и депозитами сравнивать эту цифирь нужно осторожно: у депо обычно доходность иначе считают и, как правило, депо с такими же 16.35% будет несколько выгоднее. С 12.62%, конечно, нет.

як депо з якого знімають 18+5% відсотків податків може бути вигідніше?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:59

  asti написав:Скажіть будь ласка, хтось стикався з виплатами на Є-підримку Ощаду - хочу випустити миттєву картку замість існуючої електронної - при цьому номер картки буде інший, але рахунок той самий - мені нормально зарахуються кошти при погашенні чи як?!

Не сталкивался, но в паспорте бумаги указывается только IBAN и ДУ на него оплатит. Дальше на усмотрение банка, но не вижу, почему бы ему не зачислить, если такой счёт всё ещё существует.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:04

  gonzo написав:як депо з якого знімають 18+5% відсотків податків може бути вигідніше?

А что такого? Смотря какая доходность грязными. Вон, корпоративные бумаги тоже по 23% обкладываются, но они бывают повыгоднее ОВГЗ. Оно так и должно быть. Иначе зачем инвестировать в коммерцию, если можно это сделать под госгарантии и получить больше? Другой вопрос, что сейчас у нас инвестиция в банковский депо - это не сильно в коммерцию.
moveton
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