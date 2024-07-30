prodigy написав:вчора порівняв дохідність овдп з депозитами
865-16,35% купівля 1047
питання 16,35% за бумагу (15 міс), чи річні? якщо за бумагу, то нетто маю 16,35-4,7=11,65
а дипозит у аккорді 17,17%, після податків 13,22% (за 12міс), не за 15міс
UA4000235865 ідуть сьогодні по 1049,02 грн (16,8%). Купуєте 100 шт, 17/09/25, 18/03/26 - отримуєте купон по 8 175 грн. Продаєте 02/7/2026 (щоб порівняти з річним депозитом) по орієнтовно 1046,87 грн (16%). Дохід складе: 104 687 + 8175*2 - 104 902 = 16 135 грн Вказаний вами депозит стільки не дасть. По-перше, 17.17% це на 3 міс, на рік пропонують 16.25 %; по-друге, навіть якщо б ця ставка була на рік, то ви отримали б 13 869 грн
Скажіть будь ласка, хтось стикався з виплатами на Є-підримку Ощаду - хочу випустити миттєву картку замість існуючої електронної - при цьому номер картки буде інший, але рахунок той самий - мені нормально зарахуються кошти при погашенні чи як?!
prodigy написав:питання 16,35% за бумагу (15 міс), чи річні? якщо за бумагу, то нетто маю 16,35-4,7=11,65
Проценты доходности, которые указываются к ОВГЗ, всегда в расчёте на год. Они ж для того, чтобы бумаги обычно разного срока между собой сравнивать, поэтому приводятся к одному сроку. А вот между бумагами и депозитами сравнивать эту цифирь нужно осторожно: у депо обычно доходность иначе считают и, как правило, депо с такими же 16.35% будет несколько выгоднее. С 12.62%, конечно, нет.
prodigy написав:питання 16,35% за бумагу (15 міс), чи річні? якщо за бумагу, то нетто маю 16,35-4,7=11,65
Проценты доходности, которые указываются к ОВГЗ, всегда в расчёте на год. Они ж для того, чтобы бумаги обычно разного срока между собой сравнивать, поэтому приводятся к одному сроку. А вот между бумагами и депозитами сравнивать эту цифирь нужно осторожно: у депо обычно доходность иначе считают и, как правило, депо с такими же 16.35% будет несколько выгоднее. С 12.62%, конечно, нет.
як депо з якого знімають 18+5% відсотків податків може бути вигідніше?
asti написав:Скажіть будь ласка, хтось стикався з виплатами на Є-підримку Ощаду - хочу випустити миттєву картку замість існуючої електронної - при цьому номер картки буде інший, але рахунок той самий - мені нормально зарахуються кошти при погашенні чи як?!
Не сталкивался, но в паспорте бумаги указывается только IBAN и ДУ на него оплатит. Дальше на усмотрение банка, но не вижу, почему бы ему не зачислить, если такой счёт всё ещё существует.
gonzo написав:як депо з якого знімають 18+5% відсотків податків може бути вигідніше?
А что такого? Смотря какая доходность грязными. Вон, корпоративные бумаги тоже по 23% обкладываются, но они бывают повыгоднее ОВГЗ. Оно так и должно быть. Иначе зачем инвестировать в коммерцию, если можно это сделать под госгарантии и получить больше? Другой вопрос, что сейчас у нас инвестиция в банковский депо - это не сильно в коммерцию.