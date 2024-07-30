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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 лип, 2025 13:46
asti Карта має рахунок, там не номер карти вказується, виплата ДУ відбувається саме на карт.рахунок, а не на № карти
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Visky
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Додано: Сер 02 лип, 2025 15:23
prodigy написав:
якась маячня, щойно дзвонив нач.відділення, сказала, зараз не може відповісти, бо знаходиться поза відділенням.
буду з'ясовувати-чому такі розбіжності
А что там выяснять? Там же рядом с калькулятором таблица приведена. Да, максимальная ставка 17.17%, но она при сроке в 3 месяца. Максимальный срок 12 месяцев, но ставка на нём уже только 16.25%. Обычное дело последних лет. Банк не уверен, что НБУ по сертификатам через 3 месяца не станет насыпать поменьше. А вот ОВГЗ - это уже уверенность на много лет.
P.S. И тут же позвонили из Рояля с предложением этого депо под 17.17% Хотя я на форум не со смартфона пишу. Везде мониторят
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 02 лип, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 15:26
знайшов, 17,17 на 3міс.
з акордом працював ще з 2012р,
через 3 місяці відкриваєш новий вклад на 3 міс
під 17,17%
за 3 місяці-ставка мінялась (інколи 18,3%, інколи 16,5%), часто взагалі не мінялась
не звертаю уваги на коливання до 1,5%,
більше псує нерви стрімка девальвація гривні (але і це не головне),
першорядне завдання-задвухсотить найбільше під*рів
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prodigy
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Додано: Сер 02 лип, 2025 15:31
moveton написав: prodigy написав:
якась маячня, щойно дзвонив нач.відділення, сказала, зараз не може відповісти, бо знаходиться поза відділенням.
буду з'ясовувати-чому такі розбіжності
А что там выяснять? Там же рядом с калькулятором таблица приведена. Да, максимальная ставка 17.17%, но она при сроке в 3 месяца. Максимальный срок 12 месяцев, но ставка на нём уже только 16.25%. Обычное дело последних лет. Банк не уверен, что НБУ по сертификатам через 3 месяца не станет насыпать поменьше. А вот ОВГЗ - это уже уверенность на много лет.
дякую, з телефону не побачив, потім побачив
на 3 міс. це навіть краще, є шанс що гривня не рухне значно
дивує, що досі на форумі пишуть москальською,
так важко з вищою освітою опанувати мову (перекладач гугл допоможе)
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Додано: Сер 02 лип, 2025 15:33
prodigy написав:
з акордом працював ще з 2012р
Але в нього от зараз як ніколи встановлені якісь ліві обмеження на онлайн-вивід грошей -- якісь смішні 80..100К/міс
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Amethyst
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Додано: Сер 02 лип, 2025 16:08
prodigy написав:
знайшов, 17,17 на 3міс.
з акордом працював ще з 2012р,
через 3 місяці відкриваєш новий вклад на 3 міс
під 17,17%
через 3-и місяці ви вже не зможете користуватися депозитом "Нові гроші", так як за умовами цього депозиту ваші залишки будуть перевищувати суму та ви вже будете мати відкритий депозит. Вам запропонують депозит під максимум 16% на рік.
плюс до того, на відміну від ЦП ви ж не зможете миттєво вивести кошти, коли забажаєте. На сьогодні в депозитів мінусів більше та й ставки все ж таки після мінус 18%+5% менші, якби ви там себе не тішили та не рахували "під себе". Давно (коли відкрили доступ персічним до ОВДП) вже все пораховано.
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edgar_po
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Додано: Сер 02 лип, 2025 16:25
edgar_po написав: prodigy написав:
знайшов, 17,17 на 3міс.
з акордом працював ще з 2012р,
через 3 місяці відкриваєш новий вклад на 3 міс
під 17,17%
через 3-и місяці ви вже не зможете користуватися депозитом "Нові гроші", так як за умовами цього депозиту ваші залишки будуть перевищувати суму та ви вже будете мати відкритий депозит. Вам запропонують депозит під максимум 16% на рік.
плюс до того, на відміну від ЦП ви ж не зможете миттєво вивести кошти, коли забажаєте. На сьогодні в депозитів мінусів більше та й ставки все ж таки після мінус 18%+5% менші, якби ви там себе не тішили та не рахували "під себе". Давно (коли відкрили доступ персічним до ОВДП) вже все пораховано.
я не дуже про це турбуюсь, не в тому стані, щоб змагатись за кожну гривню
планую робити операцію старому(85років), це може 1,5к дол або 2к
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Додано: Сер 02 лип, 2025 16:27
Amethyst написав: prodigy написав:
з акордом працював ще з 2012р
Але в нього от зараз як ніколи встановлені якісь ліві обмеження на онлайн-вивід грошей -- якісь смішні 80..100К/міс
можливо, з 2023 не маю депо в аккорді,
користуюсь тільки карткою (капають платежі за зелений тариф)
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Додано: Сер 02 лип, 2025 16:29
prodigy написав:
я не дуже про це турбуюсь, не в тому стані, щоб змагатись за кожну гривню
планую робити операцію старому(85років), це може 1,5к дол або 2к
кожному своє. Але ви пишете, що якось там порахували і депозити краще ОВДП. Але це не так. Як мінімум 3-5% ви втрачаєте на депозитах, крім того на період депозиту не маєте доступу до своїх коштів від слова зовсім.
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edgar_po
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