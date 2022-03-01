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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 902903904905
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 23:55

  Visky написав:
  asti написав:
  Visky написав:asti Карта має рахунок, там не номер карти вказується, виплата ДУ відбувається саме на карт.рахунок, а не на № карти
Тобто можна не турбуватися і випускати миттєвий пластик без мороки, я правильно розумію?
Якщо рахунок буде той самий - взагалі не турбуватися. Якщо - інший, але він єдиний гривневий в банці - так само. До того ж зараховувати повинні на єПідтримку (цільова виплата), а вона одна може бути в банку, тож на неї банк і повинен зарахувати, навіть при іншому рахунку.

Ок, дякую, завтра відкрию))
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 00:51

asti На всяк випадок запитайте ще в Ощаді.
А в чому там перевага пластика? Безкоміс. зняття готівки?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 08:48

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:225940 (11/01/2023) брали


на той час зовсім не орієнтувався у таблицях ОВДП, у банку пропонували 3 бумаги, вибрав ту, де строк був менший (дві інші були до травня і червня)
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:35

Re: Ринок ОВДП

Неприємно вчора вразив ЕКСІМ виставивши рахунок за операції з ОВДП. Звісно по своїм євровим в мінус не вийду але дохідність різко знизилась. З погашеннями будемо прощатися.... Невигідні йому мілкі зберігачі... Нажаль
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:07

  Navegantes написав:
  Всюдиносапхайчик написав:
  Ой+ написав:ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово — Finance.ua
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-d ... cilodobovo
Але вибір суттєво зменшився.

Немає ніякого "суттєво зменшився", список як був довгим, таким і лишився

Список з 28 ОВДП, доступні 14, більшість з яких погашення у 2027-2028
Банк шукає клієнтів з "довгими" грошима

Уже UA4000234215 до 24.06.2026 та і UA4000235865 до 16.09.2026 у п24 вигідніші, ніж в Дії аналогічні. А по коротшим менше платять як конкуренти.
  candidat написав:Кто-нибудь знает, почему сейчас не работает продажа ОВГЗ в Приват24?
Подал вчера заявку, так до сих пор не обработана, хотя до сих пор самое позднее +/- в 11 утра было.
Захожу в Приват24, а там вообще торговую сессию даже не открыли: "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом".

Вчора дійсно пізно провели зняття і оформлення.
А ось сьогодні сенс вже виплатив купон в євро.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:40

  Visky написав:asti На всяк випадок запитайте ще в Ощаді.
А в чому там перевага пластика? Безкоміс. зняття готівки?
Справа у тому що з віртуальної є-підтримки неможливо зняти гроші у касі, переказ по П2П на інші банки з комісією. Тобто потрібно переказувати гроші на іншу ощадівську картку і вже з неї знімати. А це, по-перше, обороти (фінмон), а по-друге, потрібно чекати близько 2х годин(!) поки операція опрацюється і кошти стануть доступними
для зняття.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:03

Re: Ринок ОВДП

Navegantes написав:
  moveton написав:Как я помню, чтобы поддержать страну, и на вторичке тогда не стеснялись покупать с такой доходностью.


07-08 березня 2022 брав по 11 %, в травні 2022 по 10 %, в липні 2022 - 13,88 % та 14,53 %
А як ви в березні брали? Бо я закупився 18 і 21 лютого , а потім доступ до біржі в icu десь аж в квітні поновили...
lamal
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:26

  lamal написав:
Navegantes написав:
  moveton написав:Как я помню, чтобы поддержать страну, и на вторичке тогда не стеснялись покупать с такой доходностью.


07-08 березня 2022 брав по 11 %, в травні 2022 по 10 %, в липні 2022 - 13,88 % та 14,53 %
А як ви в березні брали? Бо я закупився 18 і 21 лютого , а потім доступ до біржі в icu десь аж в квітні поновили...


Через ICU і брав
01/03/2022 отримав таке повідомлення на пошту

"Шановний клієнте,

Найближчим часом Міністерство фінансів України проведе аукціон з випуску воєнних облігацій, кошти від яких будуть спрямовані на підтримку української армії.

ICU робить все можливе, щоб папери стали доступні для покупки в системі ICU Trade якнайшвидше. Ми обов'язково повідомимо вам окремо, коли ви зможете купити папери"

а 07/03 та 08/03 придбав UA225668
Navegantes
 
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