Visky написав:asti На всяк випадок запитайте ще в Ощаді. А в чому там перевага пластика? Безкоміс. зняття готівки?
Справа у тому що з віртуальної є-підтримки неможливо зняти гроші у касі, переказ по П2П на інші банки з комісією. Тобто потрібно переказувати гроші на іншу ощадівську картку і вже з неї знімати. А це, по-перше, обороти (фінмон), а по-друге, потрібно чекати близько 2х годин(!) поки операція опрацюється і кошти стануть доступними для зняття.
Не вірно, все. По перше фін мон тільки внесення готівки або вхідний переказ, но тут переказ між своїми рахунками. По друге, я часто переказиваю між рахунками і одразу знімаю в касі, все проходить.
З'явилося оголошення мінфіну щодо торгів 8.07. Щодо € ОВДП, пропонується 200 000 шт. Отже, за 7 міс. 2025 р. пропозиція по € ОВДП вдвічі менша за пропозицію протягом 7 міс 2024 р. Очікуємо на подальше зниження дохідності та обсягів розміщення у €.
Visky написав:asti На всяк випадок запитайте ще в Ощаді. А в чому там перевага пластика? Безкоміс. зняття готівки?
Справа у тому що з віртуальної є-підтримки неможливо зняти гроші у касі, переказ по П2П на інші банки з комісією. Тобто потрібно переказувати гроші на іншу ощадівську картку і вже з неї знімати. А це, по-перше, обороти (фінмон), а по-друге, потрібно чекати близько 2х годин(!) поки операція опрацюється і кошти стануть доступними для зняття.
Не вірно, все. По перше фін мон тільки внесення готівки або вхідний переказ, но тут переказ між своїми рахунками. По друге, я часто переказиваю між рахунками і одразу знімаю в касі, все проходить.
Давайте розберемося. Завжди влаштовувала віртуалка єПідтримки, оскільки у пластика не було тут переваг. Я вважав, що тарифи єПідтримки визначені не банком-участником програми, а державою за принципом "все безкоштовно", а банки повинні їх приймати як є, або не приймати участь у програмі. Прошу дати посилання на тарифи єПідтримки на порталі Ощада, бо я їх там не знайшов. Шановний asti, будь ласка, вкажіть пункти тарифів де прописані різні умови для вірт. і фіз. карт єПідтримки. Ви пишете: "з віртуальної є-підтримки неможливо зняти гроші у касі, переказ по П2П на інші банки з комісією". А чи не є це порушенням зобов'язань банка як учасника програми? Чи я помиляюся і банки можуть встановлювати власні тарифи з комісією на єПідтримку?
Navegantes Тобто у них немає окремо тарифів єПідтримки і замість карти єПідтримка карта "для виплат"? пп. 13. До рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритого згідно Порядку надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка», входить випуск карток MC Debit World або Visa Rewards (жовтого кольору). п.6 Видача готівки: п. 6.4. у мережі кас банку через POS-термінал з використанням картки або без використання картки (з рахунку за реквізитами) не тарифікується (+2,99% якщо операція здійснюється кредитними коштами). Тобто немає різниці.
Тож, шановний asti, будь ласка, вкажіть пункти тарифів де прописані різні умови для вірт. і фіз. карт по єПідтримці або роз'ясніть.