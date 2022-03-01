Navegantes написав:[quote="5870044:moveton"]Как я помню, чтобы поддержать страну, и на вторичке тогда не стеснялись покупать с такой доходностью.
07-08 березня 2022 брав по 11 %, в травні 2022 по 10 %, в липні 2022 - 13,88 % та 14,53 %
А як ви в березні брали? Бо я закупився 18 і 21 лютого , а потім доступ до біржі в icu десь аж в квітні поновили...
Через ICU і брав 01/03/2022 отримав таке повідомлення на пошту
"Шановний клієнте,
Найближчим часом Міністерство фінансів України проведе аукціон з випуску воєнних облігацій, кошти від яких будуть спрямовані на підтримку української армії.
ICU робить все можливе, щоб папери стали доступні для покупки в системі ICU Trade якнайшвидше. Ми обов'язково повідомимо вам окремо, коли ви зможете купити папери"
а 07/03 та 08/03 придбав UA225668[/quote]О, дякую що нагадали! Переглянув свою пошту , так, були листи на початку березня від ICU, нажаль не зміг тоді купити овдп , бо всі кошти пішли 22лютого на звичайні облігації.
у кожного своя стратегія інвестицій, бентежить невизначеність у фінансовій (першу чергу військовій) допомозі на наступні 2 роки (вірогідність подальшої девальвації гривні), тому мій горизонт інвестицій-максимум 14-15 місяців, а потім побачимо у 2026му яка ситуація
дохід в гривні 100% на текучі витрати (комуналка, бензин, продукти, ліки), інвестую з зеленого запасу, і рахую так само в дол.
klug написав:Підкажіть, що там за шум з Сенсом? Я не клієнт і чув лише відлуння. Вони раптом згадали, що підписали меморандум? Виплат за ОВДП, куплених через Дію це теж стосується? Як купити більше 100к, то вони не будуть виплачувати поки не покажеш відповідний місячний дохід чи як це у них зараз працює? Де буйки? Чи шум взагалі про щось інше?
Шум всякий разный был. Как обычно, много гнали почём зря. Не вижу смысла все фантазии пересказывать. Был и ввод Меморандума в действие (где-то месяца два-три назад). А 10го июня Сенс по Меморандуму ещё раз сильно переобулся, что породило ещё одну волну всяких недопониманий. Но именно по ОВГЗ в Сенсе последние месяцы никаких изменений не было: всё покупается и выплачивается. Разумеется, с финмоном после выплаты, но это не ново.
З фінмоном пістя виплати? І з якої сумивиплат стартує цей додаточок до виплат? Чи це від 400 тис коли? Тільки не кажіть, що і після виплати 10 овдп фін мон може збудитися, бо "1000 факторів" )))
1finanсier написав:З фінмоном пістя виплати? І з якої сумивиплат стартує цей додаточок до виплат? Чи це від 400 тис коли? Тільки не кажіть, що і після виплати 10 овдп фін мон може збудитися, бо "1000 факторів" )))
Как я выше сказал, ничего не изменилось. С какой хочет, с такой и триггерится. Условия секретны. Просто от суммы поступления на счёт потому, что финмон не разбирает откуда деньги и за что. Точно (если не покупать бумаги через Ощад на ауке) это сделает при единоразовой выплате от 400к. Меньше - наверное, всяко бывает. Если и за месяц не наберётся 400к и в анкете порог выше, то скорее всего дёргать не будет. В общем, тут нет специфики ОВГЗ.