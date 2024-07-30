максимум у мене був 2 дні, зазвичай знімали у той же день.
можна в підтримку написати, спитати що треба для пришвидчення, вони нормально реагують.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лип, 2025 17:34
максимум у мене був 2 дні, зазвичай знімали у той же день.
можна в підтримку написати, спитати що треба для пришвидчення, вони нормально реагують.
Додано: Вів 08 лип, 2025 17:47
А что, разве бывает валютная є-підтримка?!
Впервые о таком слышу. Да и в ДИИ, если я не ошибаюсь, можно только гривневые бумаги покупать)) То есть априори невозможно валюту на є-підримку вывести так как через Дию валютные бумаги не продаются.
Додано: Вів 08 лип, 2025 17:47
Re: Ринок ОВДП
Тогда понятно, почему пока ещё кажется, что не напрягает
Вот это я ответ поддержки после дополнительного пинка и привёл. А до вопроса они просто сказали: "Дякуємо за надану інформацію. На поточний момент вона знаходиться на аналізі. За результатом ми вам надамо зворотний зв'язок" и замолчали.
Додано: Вів 08 лип, 2025 17:53
До речі по Сенсу - в мене кредитний ліміт на РД був вибраний під нуль - відповідно РКО зняло вже в мінус, при чому зняло не 100 гривень, а 100,63 - за що зняло 63 копійки і чи не буде мені чогось за цей мінус по кредитці?
Додано: Вів 08 лип, 2025 17:58
Тут нет специфики ОВГЗ. Обыкновенно сняло. Думаю, что те самые 0.01% годовых, которые положены в грейсе. Это, как калькулятор подсказывает, на 100к - 83 копейки в месяц. Или вопрос, что слишком мало сняло?
Ничего особенного не будет. Просто теперь на них ещё и проценты овердрафта теперь насчитываются.
Додано: Вів 08 лип, 2025 18:26
Re: Ринок ОВДП
А сьогодні в Дії нормально купуються ОВДП?
|