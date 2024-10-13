RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 913914915916>
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 10:53

Re: Ринок ОВДП

Чтобы полностью купить на аукционе долл/евро, полное удовлетворение заявки. Не будьте жадными...
Надеюсь все поняли.
vadymbanker
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 11:22

Navegantes

Ну, це пересмикування, бо так будь-який аукціон можна назвати "з обмеженнями". При аукціоні "без обмежень" кількість облігацій, які може купити покупець не обмежена, важливо лише вгадати дохідність, яка буде прийнятною для мінфіну.

На попередньому аукціоні встановлений рівень дохідності був 4,25%. На наступному аукціоні він може бути як вищим (через зростання кількості аукціонів та збільшення запозичень), так і нижчим (через незадоволений попит та обмеження по кількості облігацій), або таким і залишиться. За тиждень до аукціону будуть відомі його параметри, тоді можна буде точніше прогнозувати дохідність. Виходячи з інформації на сьогодні, інвестору, який хоче купити на всю суму, треба виходити з конкурентною заявкою, нижчою за 4,25%.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 707
З нами з: 05.03.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 12:34

  Всюдиносапхайчик написав:Navegantes

Ну, це пересмикування, бо так будь-який аукціон можна назвати "з обмеженнями". При аукціоні "без обмежень" кількість облігацій, які може купити покупець не обмежена, важливо лише вгадати дохідність, яка буде прийнятною для мінфіну.

На попередньому аукціоні встановлений рівень дохідності був 4,25%. На наступному аукціоні він може бути як вищим (через зростання кількості аукціонів та збільшення запозичень), так і нижчим (через незадоволений попит та обмеження по кількості облігацій), або таким і залишиться. За тиждень до аукціону будуть відомі його параметри, тоді можна буде точніше прогнозувати дохідність. Виходячи з інформації на сьогодні, інвестору, який хоче купити на всю суму, треба виходити з конкурентною заявкою, нижчою за 4,25%.


Попередній аукціон: 1 030 240 шт - такий обсяг бажали придбати клієнти, задоволені заявки - 200 000 шт. Аукціони в лютому та березні 2025 - така ж сама картина. Не буває необмеженої кількості облігацій для купівлі/продажу. Подивимось, як пройде наступний аукціон. Мінфін, на мою думку, не продасть більше 250 000 шт.
Navegantes
 
Повідомлень: 325
З нами з: 22.02.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 12:58

  Navegantes написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Navegantes

Ну, це пересмикування, бо так будь-який аукціон можна назвати "з обмеженнями". При аукціоні "без обмежень" кількість облігацій, які може купити покупець не обмежена, важливо лише вгадати дохідність, яка буде прийнятною для мінфіну.

На попередньому аукціоні встановлений рівень дохідності був 4,25%. На наступному аукціоні він може бути як вищим (через зростання кількості аукціонів та збільшення запозичень), так і нижчим (через незадоволений попит та обмеження по кількості облігацій), або таким і залишиться. За тиждень до аукціону будуть відомі його параметри, тоді можна буде точніше прогнозувати дохідність. Виходячи з інформації на сьогодні, інвестору, який хоче купити на всю суму, треба виходити з конкурентною заявкою, нижчою за 4,25%.


Попередній аукціон: 1 030 240 шт - такий обсяг бажали придбати клієнти, задоволені заявки - 200 000 шт. Аукціони в лютому та березні 2025 - така ж сама картина. Не буває необмеженої кількості облігацій для купівлі/продажу. Подивимось, як пройде наступний аукціон. Мінфін, на мою думку, не продасть більше 250 000 шт.


Не "не буває", а не було протягом 1,5 років по € та $. Попередній аукціон без обмежень - 23.12.2023 - $, к-сть не обмежена, щоб далеко не заглиблюватися, ВСІ аукціони 2022 року та 5 місяців 2023 року по € та $ були без обмежень.

Я також очікую, що наступний аукціон буде з обмеженням, але не виключаю, що задля швидкого закриття потреб у фінансуванні низка аукціонів може відбутися без обмежень по кількості.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 707
З нами з: 05.03.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 16:36

Підкажіть за який час до погашення серії Приват закриває продаж?
Хотів сьогодні продати дещо з Дж. 23.07 і вже не дає. Чи може ще дати?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 27.04.10
Подякував: 183 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 16:41

  Visky написав:Підкажіть за який час до погашення серії Приват закриває продаж?
Хотів сьогодні продати дещо з Дж. 23.07 і вже не дає. Чи може ще дати?
Самому цікаво, вже з тиждень не можна продати
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5565
З нами з: 29.07.22
Подякував: 888 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 16:47

Дюрі-бачі А по інших серіях за який час до погашення закривали?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 27.04.10
Подякував: 183 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 17:54

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Якщо б хотіли витягнути гроші, то зробили б ОВДП доларові під 8-10%, а не згортали.

Сворачивать решили - потому, что интереса у покупателей особого не было... Часть народа как механизм вывода бабла их использовало - но, похоже, бабло вывели :)



У Сенсі довгий час не було $овдп.
То коли вони викидали у продаж одиничні овдп о 14годині -- все вигрібалось. Лише 2.7% могло затриматись на десяток хвилин...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2649
З нами з: 24.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:55

нова облігація мала сьогодні ажіотажний попит UA4000236418
14,31%, які думки у шановного панства?

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table
prodigy
 
Повідомлень: 12576
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3311 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:10

  prodigy написав:нова облігація мала сьогодні ажіотажний попит UA4000236418
14,31%, які думки у шановного панства?

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table


Буде резервною для банків
Navegantes
 
Повідомлень: 325
З нами з: 22.02.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 913914915916>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
0 421
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лип, 2025 14:38
yevhen_cfo
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 1978
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 5391
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9158)
15.07.2025 19:35
ПУМБ (6614)
15.07.2025 18:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.