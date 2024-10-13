Ну, це пересмикування, бо так будь-який аукціон можна назвати "з обмеженнями". При аукціоні "без обмежень" кількість облігацій, які може купити покупець не обмежена, важливо лише вгадати дохідність, яка буде прийнятною для мінфіну.
На попередньому аукціоні встановлений рівень дохідності був 4,25%. На наступному аукціоні він може бути як вищим (через зростання кількості аукціонів та збільшення запозичень), так і нижчим (через незадоволений попит та обмеження по кількості облігацій), або таким і залишиться. За тиждень до аукціону будуть відомі його параметри, тоді можна буде точніше прогнозувати дохідність. Виходячи з інформації на сьогодні, інвестору, який хоче купити на всю суму, треба виходити з конкурентною заявкою, нижчою за 4,25%.
Ну, це пересмикування, бо так будь-який аукціон можна назвати "з обмеженнями". При аукціоні "без обмежень" кількість облігацій, які може купити покупець не обмежена, важливо лише вгадати дохідність, яка буде прийнятною для мінфіну.
На попередньому аукціоні встановлений рівень дохідності був 4,25%. На наступному аукціоні він може бути як вищим (через зростання кількості аукціонів та збільшення запозичень), так і нижчим (через незадоволений попит та обмеження по кількості облігацій), або таким і залишиться. За тиждень до аукціону будуть відомі його параметри, тоді можна буде точніше прогнозувати дохідність. Виходячи з інформації на сьогодні, інвестору, який хоче купити на всю суму, треба виходити з конкурентною заявкою, нижчою за 4,25%.
Попередній аукціон: 1 030 240 шт - такий обсяг бажали придбати клієнти, задоволені заявки - 200 000 шт. Аукціони в лютому та березні 2025 - така ж сама картина. Не буває необмеженої кількості облігацій для купівлі/продажу. Подивимось, як пройде наступний аукціон. Мінфін, на мою думку, не продасть більше 250 000 шт.
Ну, це пересмикування, бо так будь-який аукціон можна назвати "з обмеженнями". При аукціоні "без обмежень" кількість облігацій, які може купити покупець не обмежена, важливо лише вгадати дохідність, яка буде прийнятною для мінфіну.
На попередньому аукціоні встановлений рівень дохідності був 4,25%. На наступному аукціоні він може бути як вищим (через зростання кількості аукціонів та збільшення запозичень), так і нижчим (через незадоволений попит та обмеження по кількості облігацій), або таким і залишиться. За тиждень до аукціону будуть відомі його параметри, тоді можна буде точніше прогнозувати дохідність. Виходячи з інформації на сьогодні, інвестору, який хоче купити на всю суму, треба виходити з конкурентною заявкою, нижчою за 4,25%.
Попередній аукціон: 1 030 240 шт - такий обсяг бажали придбати клієнти, задоволені заявки - 200 000 шт. Аукціони в лютому та березні 2025 - така ж сама картина. Не буває необмеженої кількості облігацій для купівлі/продажу. Подивимось, як пройде наступний аукціон. Мінфін, на мою думку, не продасть більше 250 000 шт.
Не "не буває", а не було протягом 1,5 років по € та $. Попередній аукціон без обмежень - 23.12.2023 - $, к-сть не обмежена, щоб далеко не заглиблюватися, ВСІ аукціони 2022 року та 5 місяців 2023 року по € та $ були без обмежень.
Я також очікую, що наступний аукціон буде з обмеженням, але не виключаю, що задля швидкого закриття потреб у фінансуванні низка аукціонів може відбутися без обмежень по кількості.