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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:11

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:які думки у шановного панства?


"І все буде добре
Для кожного з нас
І все буде добре
Настане наш час".
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:21

  prodigy написав:нова облігація мала сьогодні ажіотажний попит UA4000236418
14,31%, які думки у шановного панства?

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

А что такое? Минфин же обещал уменьшить выплаты и увеличить объём заимствований. Вроде, так всё и есть. Кто спрашивал, как это сочетается, теперь может посмотреть.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:02

  Navegantes написав:
  prodigy написав:нова облігація мала сьогодні ажіотажний попит UA4000236418
14,31%, які думки у шановного панства?

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table


Буде резервною для банків


Поки що не резервна, не військова, але ті, хто купував цю облігацію, знають трохи більше за нас, бо купувати 4-річні ц/п з дохідністю 14,79%, коли є також 3-річні з дохідністю 17,8% - це якось дивно, повинні бути інші мотиватори так робити.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:06

Re: Ринок ОВДП

  Всюдиносапхайчик написав:знають трохи більше за нас

Обыкновенные ясновидящие. Ну не использование инсайда же в самом деле. За него ведь атата положено.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:17

  Всюдиносапхайчик написав:
  Navegantes написав:
  prodigy написав:нова облігація мала сьогодні ажіотажний попит UA4000236418
14,31%, які думки у шановного панства?

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table


Буде резервною для банків


Поки що не резервна, не військова, але ті, хто купував цю облігацію, знають трохи більше за нас, бо купувати 4-річні ц/п з дохідністю 14,79%, коли є також 3-річні з дохідністю 17,8% - це якось дивно, повинні бути інші мотиватори так робити.


UA235642 первинне розміщення 27/05/2025, виставлено на 10 ярдів, попит був на 41 ярд. Доходність 14,85%. З 11/06 стала резервною.
Тут буде так само
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:28

  moveton написав:
  Всюдиносапхайчик написав:знають трохи більше за нас

Обыкновенные ясновидящие. Ну не использование инсайда же в самом деле. За него ведь атата положено.


десь о 10й ранку вчора питав брокера про цю облігацію-каже, мало інформації, те що не військова ясно, почала мені рахувати витрати(комісії) і в мене пропав інтерес до бумаги

сьогодні такий результат))) торгів
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:29

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:виставлено на 10 ярдів, попит був на 41 ярд.


200% був інсайд
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:35

  prodigy написав:
  Navegantes написав:виставлено на 10 ярдів, попит був на 41 ярд.


200% був інсайд


Такий "інсайд" йде по кожному випуску, який має стати резервним. Мінфін/НБУ комунікують з банками такі речі, звідси й попит шалений
Navegantes
 
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