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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 лип, 2025 03:06
Дюрі-бачі написав: Visky написав:
Підкажіть за який час до погашення серії Приват закриває продаж?
Хотів сьогодні продати дещо з Дж. 23.07 і вже не дає. Чи може ще дати?
Самому цікаво, вже з тиждень не можна продати
Поновився продаж
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Visky
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Додано: Сер 16 лип, 2025 09:56
Visky написав:ihorsic
А воно треба?
А чому б і ні? Полювання цікава штука
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ihorsic
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Додано: Чет 17 лип, 2025 17:22
Подскажите, есть ли разница при покупке ОВГЗ за кредит между Ред'ом и Хамелеоном? И если есть то какая?
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asti
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:26
подскажите, а что с Авдеевкой?
Пропала и ни слуху ни духу
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emeta
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:02
emeta написав:
подскажите, а что с Авдеевкой?
Пропала и ни слуху ни духу
Притримують банки/брокери у себе, не поспішають продавати "фізикам"
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Navegantes
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:02
asti написав:
Подскажите, есть ли разница при покупке ОВГЗ за кредит между Ред'ом и Хамелеоном? И если есть то какая?
Немає різниці
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Navegantes
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- З нами з: 22.02.23
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- Подякували: 88 раз.
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Ірина_
, Модератор
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