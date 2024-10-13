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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 20 лип, 2025 20:33
На УНІАН ще 2 висера про ІКУ того автора за минулий місяць. Дуже схоже на джинсу
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Додано: Нед 20 лип, 2025 21:05
SAndriy1 написав: novichok написав:
https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?
Завжди варто звертати увагу.
На мій погляд - замовна публікація. Може на гроші розведуть, а може - намагаються обмежити ICU
прикриють кантору, робіть висновки швидко
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Додано: Нед 20 лип, 2025 21:06
Boundless написав:
На УНІАН ще 2 висера про ІКУ того автора за минулий місяць. Дуже схоже на джинсу
спокойствие, только спокойствие (карлсон)
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