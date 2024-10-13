Група ICU постійно підтримує країну і результатами своєї діяльності, і благодійними внесками.



Так, за два роки повномасштабної війни ICU перерахувала на проекти допомоги Україні близько 300 млн грн. Одним з найактивніших фінансових донорів у складі групи є банк «Авангард», який направив понад 127 млн грн благодійної допомоги на підтримку України та є одним з лідерів галузі за цим показником.



На кошти групи ICU, направлені фандрейзинговій платформі України United24, а також найбільшим та найпрозорішим авторитетним українським благодійним фондам, були придбані ліки та медичне обладнання, техніка, евакуаційний транспорт, засоби для ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС, відбудовані школи та укриття в них.



ICU є постійним партнером United24. Крім фінансування проектів платформи, серед яких благодійний матч Game4Ukraine, збір «Допоможемо рятувальникам» та багато інших, ICU підтримує операційну діяльність United24.



Вже понад 15 років ICU є найбільшим брокером державних облігацій в Україні. На початку повномасштабної війни група першою запустила продаж військових облігацій, а з моменту старту продажу військових ОВДП в Дії, кожна друга облігація там була придбана через ICU. Станом на кінець 2023 року портфель клієнтів ICU в ОВДП склав близько 16 млрд грн. Загалом за два роки з початку повномасштабного вторгнення, компанією було укладено угод за ОВДП на суму близько 215 млрд грн.



Група ICU залишається одним з провідних платників податків на фінансовому ринку України. Протягом 2022-2023 років компанії групи сплатили понад 330 млн грн податків та зборів до державного бюджету.



Як соціально-відповідальний бізнес, ICU продовжуватиме надавати допомогу Україні у максимально можливому об’ємі й цього року.