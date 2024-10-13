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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 917918919920
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:13

  Visky написав:Чи можна в Дії бачити скільки акцій пропонує продавець?

Там не известно даже предлагает ли продавец фактически вообще или просто так висит предложение на которое через полдня придёт отлуп при попытке им воспользоваться. Какое уж там количество...

  Visky написав:Теж питання по МІБ Сенса

Низя. Народ обходится лайфхаком попытки купить такое количество бумаг, которого заведомо не наберётся.

  Visky написав:взагалі, крім Привата, десь кількість пропозиції можна бачити?

В ICU видно, если денег на счету больше, чем бумаг предлагается. Если денег нет, то ой.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:35

moveton Думаю, Сенс, мабуть, як й інші, для серій, які вже не ставляться на первинці, виставляють на продаж лише те, що продали клієнти за минулу добу або вихідні без залучень на вторинці у оптових продавців.
При цьому серії з погашенням в листопаді не продають, тримають для себе, дуже вигідні вони за дохідністю і датою погашення.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:43

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Думаю, Сенс, мабуть як й інші, для серій, які вже не ставляться на первинці, виставляють на продаж лише те, що продали клієнти за минулу добу або вихідні без залучень на вторинці у оптових продавців

Возможно. Хотя и такое количество может быть не таким уж скромным. Например:
Володимир, [06/19/2025 09:53]
Фсьо, в Дії відсутні облігації UA4000228910 😳

Кирило, [06/19/2025 12:23]
Зараз з'являться, близько 10к, кому цікаво 😉

Сергій Устінов, [06/19/2025 14:54]
Сьогодні не планується ще додати?

Кирило, [06/19/2025 14:59]
Додали ще 5к, в Дія з'являться після 15:00 🤝

А нам-то что откуда Сенс берёт и что придерживает?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:44

  Visky написав:moveton Думаю, Сенс, мабуть, як й інші, для серій, які вже не ставляться на первинці, виставляють на продаж лише те, що продали клієнти за минулу добу або вихідні без залучень на вторинці у оптових продавців.
При цьому серії з погашенням в листопаді не продають, тримають для себе, дуже вигідні вони за дохідністю і датою погашення.

У ICU в мобільному додатку поруч із серією ОВДП (у переліку тільки ті, по яким є пропозиція) надається кількість доступних до купівлі облігацій - 5, 8, 100, 189 .... або 20000 штук
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:04

  moveton написав:А нам-то что откуда Сенс берёт и что придерживает?
Знання - сила! Наприклад, за цим розумінням можна розраховувати на що і коли можна сподіватись, а на що неварто
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:19

  Visky написав:
  moveton написав:А нам-то что откуда Сенс берёт и что придерживает?
Знання - сила! Наприклад, за цим розумінням можна розраховувати на що і коли можна сподіватись, а на що неварто

Если для покупок, то довольно без толку. Могут выбросить в продажу, могут нет. Если выбросили, то другие могут раскупить за 5 минут, а могут и за пару лет. Ради академических знаний ради бога, конечно....
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 14:55

  prodigy написав:
  SAndriy1 написав:Це зараз часто і густо

не маю стосунків з ICU і не мав, ваші гроші-вам вирішувати

а які переваги у порівнянні з держбанками?
для прикладу облігація 865 в ICU ціна ₴1054.84, купив у Укргазбанку по ₴1052,73
комісій нуль
в Укргазбанку паперові договори, або навіть якщо і з КЕПом то через людину. коли ти інвестуєш 1 чи 10 тис. грн немає сенсу з ними працювати. є сенс на обʼємі, так. а ICU була якраз такою роздрібною компанією
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 14:56

Чи зміг хтось відкрити єПідтримку в БІЗ дистанційно?
Я - ні, пробував через Дію, ІБ, сайт, дзвінок, висилав їм скрінш. - марно
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 14:56

  SAndriy1 написав:ОВДП з урахуванням Меморандуму купляю і в держбанках, і в просто банках,і в ICU.

яких просто банках? АБ Південний, ОТП?
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 14:58

  prodigy написав:дія для мене не існує :mrgreen:
купую там де ціна краще, і простіше для мене (тобто мій рідненький Укргаз)

укргаз хоч дав преміум за такі обʼєми?)
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