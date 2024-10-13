ПУМБ, зараз Райф штурмую
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 лип, 2025 16:50
Додано: Сер 23 лип, 2025 00:54
Додано: Сер 23 лип, 2025 08:39
Ну я прям не сильно у захваті від ПУМБа. 0,1% комісія, вибір через сайт, ціна не на всі випуски мені сподобалася - взяв те, що більш-менш нормальне по ціні та мене було потрібно. У мене картка була , то ж я все дистанційно. Купляв тричі по 400-500 штук. Більше не бачу сенсу - спробую з Райфом, але там теж якісь комісії, точно поки що не знаю (не спробував).
Додано: Сер 23 лип, 2025 08:52
24589
Просто , якщо дивитися по зручності та цінам, то я Сенс та Приват ставлю у лідери. Зручно, купляєш хоч від 1 штуки, можливість продати (цим дуже рідко користуюся, але все ж таки), зарахування. Тим більш, що Приват зараз обмеження по Меморандуму мені зняв і повернув 5 млн на місяць. Але Сенс.. - це якась срань. Не хочеться знову іти в їхній Сенс клуб на обслуговування - там обіцяють ліміти 500 т в день та 5 млн на місяць, але потрібно оборот по карткам 50000 в місяць, щоб було безкоштовним обслуговування. У мене вже достатньо Преміумів від інших банків - не потягну.
Ну і ICU ще є. Він менш зручний за рахунок втрати дня при виплатах і декілька годин при зарахуваннях, але і вибір є, і ціна. І я накидав під свій ліміт їм десятку і тепер використовую свій рахунок в ICU як розподільчій - частину тримаю в коротких ОВДП і при потребі при погашені перекидаю без обмежень і меморандумів на свій рахунок у будь-якому банку.
Додано: Сер 23 лип, 2025 13:57
вчора аукціон знов був вдалий,
UA4000236418-10+млрд, є у когось інфа про бумагу і купон?
Додано: Сер 23 лип, 2025 14:17
Вдалий, бо знову запропонували бумагу, яка стане резервною.
Додано: Сер 23 лип, 2025 16:02
Додано: Сер 23 лип, 2025 18:14
Re: Ринок ОВДП
ІКУ як завжди буде тянути до ранку(( ,а потім вивід ще до понеділка.Почав потроху на Сенс перестроюватись.
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