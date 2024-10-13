Сенс зручніший - писав вище про це. Але вивід з ICU займе пару годин завтра вранці - ніколи днями гроші від них не ходять. А якщо о 8 годині за сніданком натиснути "вивести кошти", то не встигаю доїхати до роботи, як вони вже на картці в банку)))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:23
Сенс зручніший - писав вище про це. Але вивід з ICU займе пару годин завтра вранці - ніколи днями гроші від них не ходять. А якщо о 8 годині за сніданком натиснути "вивести кошти", то не встигаю доїхати до роботи, як вони вже на картці в банку)))
Додано: Сер 23 лип, 2025 20:09
Re: Ринок ОВДП
Дивно, але Сенс чомусь одну виплату не повернув ...
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