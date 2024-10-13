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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 920921922923>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:23

  BonKyr написав:ІКУ як завжди буде тянути до ранку(( ,а потім вивід ще до понеділка.Почав потроху на Сенс перестроюватись.

Сенс зручніший - писав вище про це. Але вивід з ICU займе пару годин завтра вранці - ніколи днями гроші від них не ходять. А якщо о 8 годині за сніданком натиснути "вивести кошти", то не встигаю доїхати до роботи, як вони вже на картці в банку)))
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 20:09

Re: Ринок ОВДП

Дивно, але Сенс чомусь одну виплату повернув не туди ...
Востаннє редагувалось V2 в Сер 23 лип, 2025 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 20:41

  V2 написав:Дивно, але Сенс чомусь одну виплату не повернув ...


Шукайте на єПідтримках інших банків (якщо через Дію купували). Мені замість ПУМБ закинули на Райф. Мало бути і на Райф, і на ПУМБ, а вони всю суму на Райф кинули. Перший раз з ними такий косяк.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 20:47

Navegantes
Дякую! Знайшов. Повернули 1ий раз не туди ...
V2
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 20:59

  BonKyr написав:ІКУ як завжди буде тянути до ранку((

На еПидтримку Сенса от ICU мне сегодня сегодня заехало в 16:58, что действительно, как обычно. Может кому оно и утро.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:08

  moveton написав:
  BonKyr написав:ІКУ як завжди буде тянути до ранку((

На еПидтримку Сенса от ICU мне сегодня сегодня заехало в 16:58, что действительно, как обычно. Может кому оно и утро.


"Когда проснулся, тогда и утро")
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 22:50

  SAndriy1 написав:24589
Просто , якщо дивитися по зручності та цінам, то я Сенс та Приват ставлю у лідери. Зручно, купляєш хоч від 1 штуки, можливість продати (цим дуже рідко користуюся, але все ж таки), зарахування. Тим більш, що Приват зараз обмеження по Меморандуму мені зняв і повернув 5 млн на місяць. Але Сенс.. - це якась срань. Не хочеться знову іти в їхній Сенс клуб на обслуговування - там обіцяють ліміти 500 т в день та 5 млн на місяць, але потрібно оборот по карткам 50000 в місяць, щоб було безкоштовним обслуговування. У мене вже достатньо Преміумів від інших банків - не потягну.
Ну і ICU ще є. Він менш зручний за рахунок втрати дня при виплатах і декілька годин при зарахуваннях, але і вибір є, і ціна. І я накидав під свій ліміт їм десятку і тепер використовую свій рахунок в ICU як розподільчій - частину тримаю в коротких ОВДП і при потребі при погашені перекидаю без обмежень і меморандумів на свій рахунок у будь-якому банку.
Якщо Вас влаштовують довгі і суми лимонні, чому не купуєте на первинці з більшим доходом?
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 22:53

  asti написав:Подскажите, с є-підтримок можно в ДИИ ОВГЗ покупать или нет?
так
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:07

  SAndriy1 написав:24589
Просто , якщо дивитися по зручності та цінам, то я Сенс та Приват ставлю у лідери. Зручно, купляєш хоч від 1 штуки, можливість продати (цим дуже рідко користуюся, але все ж таки), зарахування. Тим більш, що Приват зараз обмеження по Меморандуму мені зняв і повернув 5 млн на місяць. Але Сенс.. - це якась срань. Не хочеться знову іти в їхній Сенс клуб на обслуговування - там обіцяють ліміти 500 т в день та 5 млн на місяць, але потрібно оборот по карткам 50000 в місяць, щоб було безкоштовним обслуговування. У мене вже достатньо Преміумів від інших банків - не потягну.
Ну і ICU ще є. Він менш зручний за рахунок втрати дня при виплатах і декілька годин при зарахуваннях, але і вибір є, і ціна. І я накидав під свій ліміт їм десятку і тепер використовую свій рахунок в ICU як розподільчій - частину тримаю в коротких ОВДП і при потребі при погашені перекидаю без обмежень і меморандумів на свій рахунок у будь-якому банку.

зрозумів. дякую. по райфу дорого, принаймні те шо я дивився колись. та і в мене немає обсягів під 400 шт, чисто з цікавості.
де ще преміум маєте? наприклад, агріколь ще для своїх преміум клієнтів надає послугу. ощад. можливо кредо?
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 07:26

  Visky написав:
  SAndriy1 написав:24589
Просто , якщо дивитися по зручності та цінам, то я Сенс та Приват ставлю у лідери. Зручно, купляєш хоч від 1 штуки, можливість продати (цим дуже рідко користуюся, але все ж таки), зарахування. Тим більш, що Приват зараз обмеження по Меморандуму мені зняв і повернув 5 млн на місяць. Але Сенс.. - це якась срань. Не хочеться знову іти в їхній Сенс клуб на обслуговування - там обіцяють ліміти 500 т в день та 5 млн на місяць, але потрібно оборот по карткам 50000 в місяць, щоб було безкоштовним обслуговування. У мене вже достатньо Преміумів від інших банків - не потягну.
Ну і ICU ще є. Він менш зручний за рахунок втрати дня при виплатах і декілька годин при зарахуваннях, але і вибір є, і ціна. І я накидав під свій ліміт їм десятку і тепер використовую свій рахунок в ICU як розподільчій - частину тримаю в коротких ОВДП і при потребі при погашені перекидаю без обмежень і меморандумів на свій рахунок у будь-якому банку.
Якщо Вас влаштовують довгі і суми лимонні, чому не купуєте на первинці з більшим доходом?

1. Сенс аукціонів був у 2019, коли бумаги з дохідністю 18-19% річних можна було купити, а на вторинному ринку спробуй ще їх знайти і ціна була зовсім інша. Зараз я більше року не виходив на аукціони і ми з товаришем кілька тижнів тому купляли - він на аукціоні через Укргаз, а я наступного дня у Приваті на вторинці листопад 2028 - у мене дешевше на 0,15 гривні за штуку вийшло))))
2. Навіщо акумулювати кошти на рахунку, давати документи, вгадувати з дохідністю (не раз так було, що не задовольнили заявки), якщо ти у будь-який час можеш купити те, що тобі потрібно?
3. Мільйони мені не подобаються із точки зору мобільності - ідеальна купівля для мене 300-500 штук, а інколи і менше. Вчора зайшли купони за 228043 у Сенс: ліміти я свої вибрав за цей місяць, тож на дозволені 50т купив валюту (зніму з картки) і купив сотню вересень 2028 (у мене небагато облігацій , виплата купонів по яким припадає на березень-вересень).
4. Щодо строків - більше 40 відсотків це 2026 рік, 30% 2027, 10% 2028. 2029 поки що навіть не роглядаю
SAndriy1
 
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