SAndriy1 написав:

Visky написав: SAndriy1 написав: 24589

Просто , якщо дивитися по зручності та цінам, то я Сенс та Приват ставлю у лідери. Зручно, купляєш хоч від 1 штуки, можливість продати (цим дуже рідко користуюся, але все ж таки), зарахування. Тим більш, що Приват зараз обмеження по Меморандуму мені зняв і повернув 5 млн на місяць. Але Сенс.. - це якась срань. Не хочеться знову іти в їхній Сенс клуб на обслуговування - там обіцяють ліміти 500 т в день та 5 млн на місяць, але потрібно оборот по карткам 50000 в місяць, щоб було безкоштовним обслуговування. У мене вже достатньо Преміумів від інших банків - не потягну.

Ну і ICU ще є. Він менш зручний за рахунок втрати дня при виплатах і декілька годин при зарахуваннях, але і вибір є, і ціна. І я накидав під свій ліміт їм десятку і тепер використовую свій рахунок в ICU як розподільчій - частину тримаю в коротких ОВДП і при потребі при погашені перекидаю без обмежень і меморандумів на свій рахунок у будь-якому банку. Просто , якщо дивитися по зручності та цінам, то я Сенс та Приват ставлю у лідери. Зручно, купляєш хоч від 1 штуки, можливість продати (цим дуже рідко користуюся, але все ж таки), зарахування. Тим більш, що Приват зараз обмеження по Меморандуму мені зняв і повернув 5 млн на місяць. Але Сенс.. - це якась срань. Не хочеться знову іти в їхній Сенс клуб на обслуговування - там обіцяють ліміти 500 т в день та 5 млн на місяць, але потрібно оборот по карткам 50000 в місяць, щоб було безкоштовним обслуговування. У мене вже достатньо Преміумів від інших банків - не потягну.Ну і ICU ще є. Він менш зручний за рахунок втрати дня при виплатах і декілька годин при зарахуваннях, але і вибір є, і ціна. І я накидав під свій ліміт їм десятку і тепер використовую свій рахунок в ICU як розподільчій - частину тримаю в коротких ОВДП і при потребі при погашені перекидаю без обмежень і меморандумів на свій рахунок у будь-якому банку. Якщо Вас влаштовують довгі і суми лимонні, чому не купуєте на первинці з більшим доходом? Якщо Вас влаштовують довгі і суми лимонні, чому не купуєте на первинці з більшим доходом?

1. Сенс аукціонів був у 2019, коли бумаги з дохідністю 18-19% річних можна було купити, а на вторинному ринку спробуй ще їх знайти і ціна була зовсім інша. Зараз я більше року не виходив на аукціони і ми з товаришем кілька тижнів тому купляли - він на аукціоні через Укргаз, а я наступного дня у Приваті на вторинці листопад 2028 - у мене дешевше на 0,15 гривні за штуку вийшло))))2. Навіщо акумулювати кошти на рахунку, давати документи, вгадувати з дохідністю (не раз так було, що не задовольнили заявки), якщо ти у будь-який час можеш купити те, що тобі потрібно?3. Мільйони мені не подобаються із точки зору мобільності - ідеальна купівля для мене 300-500 штук, а інколи і менше. Вчора зайшли купони за 228043 у Сенс: ліміти я свої вибрав за цей місяць, тож на дозволені 50т купив валюту (зніму з картки) і купив сотню вересень 2028 (у мене небагато облігацій , виплата купонів по яким припадає на березень-вересень).4. Щодо строків - більше 40 відсотків це 2026 рік, 30% 2027, 10% 2028. 2029 поки що навіть не роглядаю