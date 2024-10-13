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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 920921922923
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 08:08

Люди, будьте бдительны(с)

Кінто,зараза,відправив не на ту карту Єпідтримка, що була вказана
Причому це був всьго один платіж, на один банк
Тут писали, що декілька платежів переплутує, і як можна було переслати в зовсім інший, незрозуміло
В мене це перший раз таке, змарнував час, поки знайшов
Придурки!
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 08:13

Re: Ринок ОВДП

  SAndriy1 написав:Щодо строків - більше 40 відсотків це 2026 рік, 30% 2027, 10% 2028. 2029 поки що навіть не розглядаю


мене 100% -26рік, думаю про 2027р)))
-стримує потенційна девальвація гривні, тому не ризикую
краще 1млн на 3 міс депо під 17%, ніж 200к на 3 роки на овдп

стосовно 3х місяців, у нас і за тиждень може статися обвал, але 3 роки це як 10 до 2022р
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 09:40

Re: Ринок ОВДП

  SAndriy1 написав:300-500 штук,

Вибачаюсь, а Вас не моніторять при виводі 400+ тис грн?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 09:41

  SAndriy1 написав:
  Visky написав:
  SAndriy1 написав:24589
Просто , якщо дивитися по зручності та цінам, то я Сенс та Приват ставлю у лідери. Зручно, купляєш хоч від 1 штуки, можливість продати (цим дуже рідко користуюся, але все ж таки), зарахування. Тим більш, що Приват зараз обмеження по Меморандуму мені зняв і повернув 5 млн на місяць. Але Сенс.. - це якась срань. Не хочеться знову іти в їхній Сенс клуб на обслуговування - там обіцяють ліміти 500 т в день та 5 млн на місяць, але потрібно оборот по карткам 50000 в місяць, щоб було безкоштовним обслуговування. У мене вже достатньо Преміумів від інших банків - не потягну.
Ну і ICU ще є. Він менш зручний за рахунок втрати дня при виплатах і декілька годин при зарахуваннях, але і вибір є, і ціна. І я накидав під свій ліміт їм десятку і тепер використовую свій рахунок в ICU як розподільчій - частину тримаю в коротких ОВДП і при потребі при погашені перекидаю без обмежень і меморандумів на свій рахунок у будь-якому банку.
Якщо Вас влаштовують довгі і суми лимонні, чому не купуєте на первинці з більшим доходом?

1. Сенс аукціонів був у 2019, коли бумаги з дохідністю 18-19% річних можна було купити, а на вторинному ринку спробуй ще їх знайти і ціна була зовсім інша. Зараз я більше року не виходив на аукціони і ми з товаришем кілька тижнів тому купляли - він на аукціоні через Укргаз, а я наступного дня у Приваті на вторинці листопад 2028 - у мене дешевше на 0,15 гривні за штуку вийшло))))
2. Навіщо акумулювати кошти на рахунку, давати документи, вгадувати з дохідністю (не раз так було, що не задовольнили заявки), якщо ти у будь-який час можеш купити те, що тобі потрібно?
3. Мільйони мені не подобаються із точки зору мобільності - ідеальна купівля для мене 300-500 штук, а інколи і менше. Вчора зайшли купони за 228043 у Сенс: ліміти я свої вибрав за цей місяць, тож на дозволені 50т купив валюту (зніму з картки) і купив сотню вересень 2028 (у мене небагато облігацій , виплата купонів по яким припадає на березень-вересень).
4. Щодо строків - більше 40 відсотків це 2026 рік, 30% 2027, 10% 2028. 2029 поки що навіть не роглядаю
не бажаєте списатись в тг? тег @i_klmts
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:25

шо за двіж сьогодні?
не зміг купити в ICU із першого разу (вчора були купони)
помилки якісь сипе система...

люде гребуть бумаги як дурнуваті. вже десь 30К штук змели а ще не вечір :)

ps є 18.45% найдовша UA4000235782
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:27

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:люде гребуть бумаги як дурнуваті. вже десь 30К штук змели а ще не вечір

вчора було погашення, прилаштовують отримане
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:34

При попытке купить облигации в ДИИ через Укргазбанк пишет: Дані не пройшли перевірку в Укргазбанк тому запит на купівлю відхилено. Зверніться за деталями в Укргазбанк або спробуйте купити облігації у іншого партнера. При том что в той же Дии даёт купить через Сенс банк по тем же данным. При чём бумаги которые пыталась купить моя родственница и получила отлуп в Газе есть - мне он покупку подтвердил. У кого-нибудь была подобная ситуация - что делать в таком случае??
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 13:02

  Дюрі-бачі написав:
  SAndriy1 написав:300-500 штук,

Вибачаюсь, а Вас не моніторять при виводі 400+ тис грн?

За один раз такі суми не виводжу із Сенсу, а з ICU немає ніяких проблем, бо немає моніторінгу на вихід - ви тільки надаєте декларацію один раз, коли заводите гроші. Потім цей ліміт ви тільки збільшуєте наступними підтверджуючими документами або наступними деклараціями
А в Приваті , за виключенням травня та червня з Меморандумом, у мене великий ліміт - там і за 1млн+ не питають
SAndriy1
 
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