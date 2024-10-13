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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 921922923924
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 19:52

Re: Ринок ОВДП

  andrey291263 написав:вони хочуть актуалізацію даних у відділені (я клієнт банку).


це нормальна вимога згідно НБУ,
з десяткою банків працюю 15+ років,
в одному не було депозитів з 2023р,
в цьому році відкрив і почали "актуалізацію даних"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 19:59

  gonzo написав:
  asti написав:При попытке купить облигации в ДИИ через Укргазбанк пишет: Дані не пройшли перевірку в Укргазбанк тому запит на купівлю відхилено. Зверніться за деталями в Укргазбанк або спробуйте купити облігації у іншого партнера. При том что в той же Дии даёт купить через Сенс банк по тем же данным. При чём бумаги которые пыталась купить моя родственница и получила отлуп в Газе есть - мне он покупку подтвердил. У кого-нибудь была подобная ситуация - что делать в таком случае??

була - йти у відділення, або забути про газ - онлайн ніяким методом нічого не вийде зробити

у відділенні позапитували чи маю відношення до рашкі і ще пару питань і після цього зміг купити


раніше працівник відділення Укргазбанку дзвонив у Київ брокеру і питав ціну паперу для мене, з минулого року сам контактую і роблю вербальну заявку на кількість і яку бумагу, вони через 15хв скидають "заяву на придбання" у відділення( в понеділок) підписую, у середу підписую "договір купівлі ОВДП", мене це не парить
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 20:44

  andrey291263 написав:
  asti написав:При попытке купить облигации в ДИИ через Укргазбанк пишет: Дані не пройшли перевірку в Укргазбанк тому запит на купівлю відхилено..... У кого-нибудь была подобная ситуация - что делать в таком случае??


У мене таке було, саме з газом.
Після N-ної невдалої спроби прийшов лист від газа, що вони хочуть актуалізацію даних у відділені (я клієнт банку).
Я забив, купив у ICU.
Але коли пізніше знімав готівку у відділені газу, мені все ж таки влаштували цю актуалізацію.

Що робити: або купити у когось іншого або йти до відділення газу, віддалено вони взагалі нічого не хочуть вирішувати.

Дякую, був у відділенні - підтвердили ваші слова - потрібна переідентифікація і особиста присутність))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 20:46

  gonzo написав:
  asti написав:При попытке купить облигации в ДИИ через Укргазбанк пишет: Дані не пройшли перевірку в Укргазбанк тому запит на купівлю відхилено. Зверніться за деталями в Укргазбанк або спробуйте купити облігації у іншого партнера. При том что в той же Дии даёт купить через Сенс банк по тем же данным. При чём бумаги которые пыталась купить моя родственница и получила отлуп в Газе есть - мне он покупку подтвердил. У кого-нибудь была подобная ситуация - что делать в таком случае??

була - йти у відділення, або забути про газ - онлайн ніяким методом нічого не вийде зробити

у відділенні позапитували чи маю відношення до рашкі і ще пару питань і після цього зміг купити
Дякую, був у відділенні сказати теж саме)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:13

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:сам контактую і роблю вербальну заявку на кількість і яку бумагу, вони через 15хв скидають "заяву на придбання" у відділення( в понеділок) підписую, у середу підписую "договір купівлі ОВДП", мене це не парить


хіба це не кам'яний вік?
порівняйте із 3-4 кліками в додатку Сенса :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:37

  greenozon написав:
  prodigy написав:сам контактую і роблю вербальну заявку на кількість і яку бумагу, вони через 15хв скидають "заяву на придбання" у відділення( в понеділок) підписую, у середу підписую "договір купівлі ОВДП", мене це не парить


хіба це не кам'яний вік?
порівняйте із 3-4 кліками в додатку Сенса :)


дівчата подобаються у відділенні Укргазбанку :lol:

у Сенсі постійно тхне перегаром від менеджерів
подивився додаток Сенса, за кридитні не дає купувати,
треба йти до відділення і поповнювати карту (у нас банкоматів Сенса вже не залишилося, був один (поза відділенням і той закрили)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:53

  prodigy написав: дівчата подобаються у відділенні Укргазбанку :lol:

у Сенсі постійно тхне перегаром від менеджерів
подивився додаток Сенса, за кридитні не дає купувати,
треба йти до відділення і поповнювати карту (у нас банкоматів Сенса вже не залишилося, був один (поза відділенням і той закрили)

за стільки часу можна і заручитись🤭
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