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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:40
24589 написав: prodigy написав:
дівчата подобаються у відділенні Укргазбанку
у Сенсі постійно тхне перегаром від менеджерів
подивився додаток Сенса, за кридитні не дає купувати,
треба йти до відділення і поповнювати карту (у нас банкоматів Сенса вже не залишилося, був один (поза відділенням і той закрили)
за стільки часу можна і заручитись🤭
секс не привід для дружби? (с) гамерика
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greenozon
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