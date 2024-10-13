1finanсier написав:Панове, а може хтось розказати, як брокери рахують наші доходивід інвестицій, які потім подають в ДПС? Наприкоад Сенс мені в червні нічого не виплачував в червні, а якісь кошти нарахував інвестиційного прибутку, ICU більше нарахував, Укргаз більше нарахував, ніж виплатив фактично купонів. Але все ж хотілося розібратися в їх процедурі.
Все дуже залежить від брокера. З того, що мені відомо: Приват - подає дані до ДПС, як годинник, враховує як купонний дохід, так і дисконтний дохід і курсову різницю на суму інвестиції (лише на дату погашення). Ощадбанк також, як годинник, окрім того, що курсову різницю не рахує зовсім. Райф нічого не робить взагалі, не рахує та не подає.