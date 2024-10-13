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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 28 лип, 2025 16:14
1finanсier написав:
Панове, а може хтось розказати, як брокери рахують наші доходивід інвестицій, які потім подають в ДПС? Наприкоад Сенс мені в червні нічого не виплачував в червні, а якісь кошти нарахував інвестиційного прибутку, ICU більше нарахував, Укргаз більше нарахував, ніж виплатив фактично купонів. Але все ж хотілося розібратися в їх процедурі.
Все дуже залежить від брокера. З того, що мені відомо: Приват - подає дані до ДПС, як годинник, враховує як купонний дохід, так і дисконтний дохід і курсову різницю на суму інвестиції (лише на дату погашення). Ощадбанк також, як годинник, окрім того, що курсову різницю не рахує зовсім. Райф нічого не робить взагалі, не рахує та не подає.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 22:46
Підкажіть будь ласка хто знає з власного досвіду коли ловити в приваті і сенсі завтрашні валютні ОВДП?
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Додано: Пон 28 лип, 2025 23:08
Сенс зазвичай на нові бумаги пуш розсилає
ПБ - загадка, річ у собі
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