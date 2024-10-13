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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 лип, 2025 12:11
emeta Тільки не для ІКУ, у тих лише завтра вранці...
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Додано: Сер 30 лип, 2025 12:52
VASH написав:emeta
Тільки не для ІКУ, у тих лише завтра вранці...
Купони по облігаціям придбаним в дії залітають в той же день
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Додано: Сер 30 лип, 2025 13:04
prodigy написав: moveton написав: prodigy написав:
вже казав вам-купуйте напряму з аукціону,
навіщо той сесн чи приват(де ніколи немає потрібної кількості цікавого паперу, як правило 1-2-3шт)
Может стратегическая Сова ещё расскажет, как это сделать, когда доллары лежат на счету в Сенсе или Привате? И их минимум 100k$ (меньше - это как-то не серьёзно для аукциона), т.е. переводить в наличку - это что-то типа пары месяцев хождений в кассу. И в нынешних реалиях важно, чтобы ножками в отделение приходить не пришлось. Небесплатный SWIFT, который в Сенсе тоже требует отделения?
с аукціону по замові в укргазі купував весь липень(і червень) різними лотами одну облігацію (865), по 100-50-150-300 облігацій , с чого ви взяли 100к (це якщо ви брокер, і маєте ліценцію на цю діяльність), стосовно переводу грошей-так треба йти у відділення, я маю це робити
перші 100 купив по 1040,08
потім ціна була 1046,39-1049,56-і останні 300 по 1052,73
треба було купувати всю партію одним лотом (не хотів виходити за рівень 400к), переплатив 5700грн
-вагався,
-не бажав купувати 400к+
якщо невелика сума(або немає зайвих коштів, щоб інвестувати "нові гроші", доки ви будете забирати порціями з Сенсу і Прівату
) то краще (на мій погляд) продовжити співпрацю з тими банками, де вже працювали (тобто де гроші на рахунку), бо не бачу сенсу бігати і ловити 2-3грн різниці між цінами у банках навіть якщо це суми до 500к
Мова йшла за валютні облігації, ви ж пишете про гривневі (865)
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