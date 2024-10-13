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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 925926927928
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:11

Re: Ринок ОВДП

emeta Тільки не для ІКУ, у тих лише завтра вранці...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:52

  VASH написав:emeta Тільки не для ІКУ, у тих лише завтра вранці...

Купони по облігаціям придбаним в дії залітають в той же день
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 13:04

  prodigy написав:
  moveton написав:
  prodigy написав:вже казав вам-купуйте напряму з аукціону,
навіщо той сесн чи приват(де ніколи немає потрібної кількості цікавого паперу, як правило 1-2-3шт)

Может стратегическая Сова ещё расскажет, как это сделать, когда доллары лежат на счету в Сенсе или Привате? И их минимум 100k$ (меньше - это как-то не серьёзно для аукциона), т.е. переводить в наличку - это что-то типа пары месяцев хождений в кассу. И в нынешних реалиях важно, чтобы ножками в отделение приходить не пришлось. Небесплатный SWIFT, который в Сенсе тоже требует отделения?


с аукціону по замові в укргазі купував весь липень(і червень) різними лотами одну облігацію (865), по 100-50-150-300 облігацій , с чого ви взяли 100к (це якщо ви брокер, і маєте ліценцію на цю діяльність), стосовно переводу грошей-так треба йти у відділення, я маю це робити

перші 100 купив по 1040,08
потім ціна була 1046,39-1049,56-і останні 300 по 1052,73
треба було купувати всю партію одним лотом (не хотів виходити за рівень 400к), переплатив 5700грн
-вагався,
-не бажав купувати 400к+

якщо невелика сума(або немає зайвих коштів, щоб інвестувати "нові гроші", доки ви будете забирати порціями з Сенсу і Прівату) то краще (на мій погляд) продовжити співпрацю з тими банками, де вже працювали (тобто де гроші на рахунку), бо не бачу сенсу бігати і ловити 2-3грн різниці між цінами у банках навіть якщо це суми до 500к


Мова йшла за валютні облігації, ви ж пишете про гривневі (865)
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 13:19

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Мова йшла за валютні облігації, ви ж пишете про гривневі (865)

в чому ви бачите різницю?
минулого року подав заявку як завжди
придбав ** облігацій доларових(UA4000231864) , завтра погашення

вчора валютні не купував, а 5 серпня -
побачимо якими купюрами будуть повертати гроші
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:04

  prodigy написав:
  Navegantes написав:Мова йшла за валютні облігації, ви ж пишете про гривневі (865)

в чому ви бачите різницю?
минулого року подав заявку як завжди
придбав ** облігацій доларових(UA4000231864) , завтра погашення

вчора валютні не купував, а 5 серпня -
побачимо якими купюрами будуть повертати гроші


UA4000231864 гасяться 21/08/2025. Чи вам персонально завтра погасять?
Питання з самого початку стосувалося купівлі валютних (доларових) облігацій (пост ihorsic) та повʼязаних з цим можливих грошових маневрів (пост moveton). Ви ж погодитесь, що маневри з гривнями та доларами відрізняються?
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:38

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:по 100-50-150-300 облігацій , с чого ви взяли 100к (це якщо ви брокер, і маєте ліценцію на цю діяльність)

Я воообще-то 100k$ написал, а не облигаций. А так да, 100-300 штук долларовых на ауке нормально было бы. Но как при вышеописанных довольно обычных условиях (если б их не было, то вопрос о вылавливании в Сенсе не стоял бы)?

  prodigy написав:якщо невелика сума(або немає зайвих коштів, щоб інвестувати "нові гроші", доки ви будете забирати порціями з Сенсу і Прівату) то краще (на мій погляд) продовжити співпрацю з тими банками, де вже працювали (тобто де гроші на рахунку), бо не бачу сенсу бігати і ловити 2-3грн різниці між цінами у банках навіть якщо це суми до 500к

Воот! О том и речь, что на мелких суммах переводиться в другой банк толку минимум. А как мне в Укргазе удалённо с аука прикупить на 100k$, если эти деньги на счету в Сенсе? Поэтому и получается, что совет покупать на ауке, как у стратегической совы из анекдота.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:46

після перестановки ліжок в барделі клоуни починають чудити -
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❗️💳 Виплата ОВДП на Дія.Картка: значну частину держ/соц виплат переведуть на дія.картка

📝 джерело: Свириденко https://web.telegram.org/a/#-1002663285715

ℹ️ Сьогодні Уряд затвердив Дія.Картку. Це змінить систему державних виплат. Українці зможуть на Дія.Картку отримувати наступні виплати:

➡️ єМалятко
➡️ єКнига
➡️ Ветеранський спорт
➡️ Пакунок школяра
➡️ ОВДП
➡️ допомога по безробіттю
➡️ виплати ВПО
➡️ виплати пенсій та іншої грошової допомоги
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:53

Більше карток богу карток. Головне не переплутати: ти сьогодні єМалятко чи єРотшильдятко.
klug
 
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