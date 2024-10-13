prodigy написав:вже казав вам-купуйте напряму з аукціону, навіщо той сесн чи приват(де ніколи немає потрібної кількості цікавого паперу, як правило 1-2-3шт)
Может стратегическая Сова ещё расскажет, как это сделать, когда доллары лежат на счету в Сенсе или Привате? И их минимум 100k$ (меньше - это как-то не серьёзно для аукциона), т.е. переводить в наличку - это что-то типа пары месяцев хождений в кассу. И в нынешних реалиях важно, чтобы ножками в отделение приходить не пришлось. Небесплатный SWIFT, который в Сенсе тоже требует отделения?
с аукціону по замові в укргазі купував весь липень(і червень) різними лотами одну облігацію (865), по 100-50-150-300 облігацій , с чого ви взяли 100к (це якщо ви брокер, і маєте ліценцію на цю діяльність), стосовно переводу грошей-так треба йти у відділення, я маю це робити
перші 100 купив по 1040,08 потім ціна була 1046,39-1049,56-і останні 300 по 1052,73 треба було купувати всю партію одним лотом (не хотів виходити за рівень 400к), переплатив 5700грн -вагався, -не бажав купувати 400к+
якщо невелика сума(або немає зайвих коштів, щоб інвестувати "нові гроші", доки ви будете забирати порціями з Сенсу і Прівату) то краще (на мій погляд) продовжити співпрацю з тими банками, де вже працювали (тобто де гроші на рахунку), бо не бачу сенсу бігати і ловити 2-3грн різниці між цінами у банках навіть якщо це суми до 500к
Мова йшла за валютні облігації, ви ж пишете про гривневі (865)
Navegantes написав:Мова йшла за валютні облігації, ви ж пишете про гривневі (865)
в чому ви бачите різницю? минулого року подав заявку як завжди придбав ** облігацій доларових(UA4000231864) , завтра погашення
вчора валютні не купував, а 5 серпня - побачимо якими купюрами будуть повертати гроші
UA4000231864 гасяться 21/08/2025. Чи вам персонально завтра погасять? Питання з самого початку стосувалося купівлі валютних (доларових) облігацій (пост ihorsic) та повʼязаних з цим можливих грошових маневрів (пост moveton). Ви ж погодитесь, що маневри з гривнями та доларами відрізняються?
prodigy написав:по 100-50-150-300 облігацій , с чого ви взяли 100к (це якщо ви брокер, і маєте ліценцію на цю діяльність)
Я воообще-то 100k$ написал, а не облигаций. А так да, 100-300 штук долларовых на ауке нормально было бы. Но как при вышеописанных довольно обычных условиях (если б их не было, то вопрос о вылавливании в Сенсе не стоял бы)?
prodigy написав:якщо невелика сума(або немає зайвих коштів, щоб інвестувати "нові гроші", доки ви будете забирати порціями з Сенсу і Прівату) то краще (на мій погляд) продовжити співпрацю з тими банками, де вже працювали (тобто де гроші на рахунку), бо не бачу сенсу бігати і ловити 2-3грн різниці між цінами у банках навіть якщо це суми до 500к
Воот! О том и речь, что на мелких суммах переводиться в другой банк толку минимум. А как мне в Укргазе удалённо с аука прикупить на 100k$, если эти деньги на счету в Сенсе? Поэтому и получается, что совет покупать на ауке, как у стратегической совы из анекдота.