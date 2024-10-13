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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 926927928929
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:06

  moveton написав:
  klug написав:Більше карток богу карток. Головне не переплутати: ти сьогодні єМалятко чи єРотшильдятко.

Хорошее же дело. Значит теперь и младенцы смогут покупать ОВГЗ и получать выплаты по ним 8)


Головне щоб "карʼєра" не виглядала як "єМалятко - пакунок школяра - виплата по безробіттю"
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:01

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Ви ж погодитесь, що маневри з гривнями та доларами відрізняються?

не згоден
для мене немає різниці, всі накопичені ресурси зберігаю у доларі,
1)купити валютні овдп
2)продати валюту і купити гривневі овдп(або депозит)

у мене UA4000231633, гасять завтра :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:06

  moveton написав:
  prodigy написав:по 100-50-150-300 облігацій , с чого ви взяли 100к (це якщо ви брокер, і маєте ліценцію на цю діяльність)

Я воообще-то 100k$ написал, а не облигаций. А так да, 100-300 штук долларовых на ауке нормально было бы. Но как при вышеописанных довольно обычных условиях (если б их не было, то вопрос о вылавливании в Сенсе не стоял бы)?

  prodigy написав:якщо невелика сума(або немає зайвих коштів, щоб інвестувати "нові гроші", доки ви будете забирати порціями з Сенсу і Прівату) то краще (на мій погляд) продовжити співпрацю з тими банками, де вже працювали (тобто де гроші на рахунку), бо не бачу сенсу бігати і ловити 2-3грн різниці між цінами у банках навіть якщо це суми до 500к

Воот! О том и речь, что на мелких суммах переводиться в другой банк толку минимум. А как мне в Укргазе удалённо с аука прикупить на 100k$, если эти деньги на счету в Сенсе? Поэтому и получается, что совет покупать на ауке, как у стратегической совы из анекдота.


у чому Сенс вам не може купити на ауке, якщо ви VIP клієнт?

стосовно порад: такі досвідчені, такі заможні, такі нечемні, спілкуєтесь виключно мовою окупанта

більше жодної поради (до речі ви у мене 5р+ у БЛ)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:17

  prodigy написав:у чому Сенс вам не може купити на ауке, якщо ви VIP клієнт?

Я ж уже приводил их ответ: купить он может, но мне продаст по ценам SSA. Поэтому денежно мне выгоды не будет. А купить в SSA сразу после аука пока не было такой проблемой, чтобы заморачиваться ещё и предварительной заявкой. VIPом, кстати, для этого быть не нужно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:19

  prodigy написав:
  Navegantes написав:Ви ж погодитесь, що маневри з гривнями та доларами відрізняються?

не згоден
для мене немає різниці, всі накопичені ресурси зберігаю у доларі,
1)купити валютні овдп
2)продати валюту і купити гривневі овдп(або депозит)

у мене UA4000231633, гасять завтра :mrgreen:


"минулого року подав заявку як завжди
придбав ** облігацій доларових(UA4000231864) , завтра погашення" - де тут UA4000231633?
І до чого тут "всі накопичені ресурси зберігаю у доларі"? Цю мантру ми вже чули.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 22:58

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть хто купував за КЛ з Хамелеон Сенса. Вона типу з безкінечним грейсом, якщо кожного місяця гасити 5% від суми заборгованості? Реально отримати КЛ більше 50 тис?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:09

Re: Ринок ОВДП

Угу, безкінечний за 5% ОМП та 100 грн РКО.
Але макс ліміт таки 50К
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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