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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 927928929930
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 11:35

Подскажите по Сенсу, если РД 5 число, когда нужно погаситься чтобы остаться в грейсе - 4-го крайний срок
или можно и 5-го с утра?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 11:42

Re: Ринок ОВДП

asti написав:Подскажите по Сенсу, если РД 5 число, когда нужно погаситься чтобы остаться в грейсе - 4-го крайний срок
или можно и 5-го с утра?
5, до 18:00
vadymbanker
 
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