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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 лип, 2025 11:35
Подскажите по Сенсу, если РД 5 число, когда нужно погаситься чтобы остаться в грейсе - 4-го крайний срок
или можно и 5-го с утра?
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asti
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Додано: Чет 31 лип, 2025 11:42
asti написав:Подскажите по Сенсу, если РД 5 число, когда нужно погаситься чтобы остаться в грейсе - 4-го крайний срок
или можно и 5-го с утра?
5, до 18:00
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vadymbanker
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Додано: Чет 31 лип, 2025 13:25
vadymbanker написав:
asti написав:Подскажите по Сенсу, если РД 5 число, когда нужно погаситься чтобы остаться в грейсе - 4-го крайний срок
или можно и 5-го с утра?
5, до 18:00
Спасибо))
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asti
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Додано: Чет 31 лип, 2025 14:40
VASH написав:
Купоні вчорашні виплати (UA4000230262) отримав, як завжди окрім ІКУ – досі гроші заблоковано на рахунку. Запит на виведення подав вночі (під час останньої ракетної атаки). З цим ІКУ завжди все через п’яту точку…
Вам ще не надоїло гризти той кактус (ІКУ)?
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Додано: Чет 31 лип, 2025 14:48
підкажіть , якщо купити обліжки сьогодні з Привата Уні , то спишеться завтра і погасити треба буде до 25.09.25 ...UA4000235865 до 16.09.2026 , я вірно розумію що в прибутковості одна з кращих при порівнянні з іншими з погашенням 2026-2027?
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lincoln2
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Додано: Чет 31 лип, 2025 15:03
lincoln2 написав:
підкажіть , якщо купити обліжки сьогодні з Привата Уні , то спишеться завтра і погасити треба буде до 25.09.25 ...UA4000235865 до 16.09.2026 , я вірно розумію що в прибутковості одна з кращих при порівнянні з іншими з погашенням 2026-2027?
Я б почекав до завтра, бо може виникнути так, що гасити прийдеться до 25/08
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Додано: Чет 31 лип, 2025 15:12
lincoln2 написав:підкажіть , якщо купити обліжки сьогодні з Привата Уні , то спишеться завтра і погасити треба буде до 25.09.25 ...UA4000235865 до 16.09.2026 , я вірно розумію що в прибутковості одна з кращих при порівнянні з іншими з погашенням 2026-2027?
В Приваті такого нема 100%, про спишеться і тд, якщо сьогодні буде будь яка покупка повернути треба до 25.08 включно.
Про "спишется" ризикована гра в будь якому банку..
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Додано: Чет 31 лип, 2025 15:23
vadymbanker написав:
lincoln2 написав:підкажіть , якщо купити обліжки сьогодні з Привата Уні , то спишеться завтра і погасити треба буде до 25.09.25 ...UA4000235865 до 16.09.2026 , я вірно розумію що в прибутковості одна з кращих при порівнянні з іншими з погашенням 2026-2027?
В Приваті такого нема 100%, про спишеться і тд, якщо сьогодні буде будь яка покупка повернути треба до 25.08 включно.
Про "спишется" ризикована гра в будь якому банку..
Підтримую. Щойно придбав заради експерименту 2 шт, гаситиму борг до 25/08
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Додано: Чет 31 лип, 2025 15:43
asti написав: ihorsic написав:
Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃
Нашо вам той долар - беріть гривню - більше заробите
і без мороки!😉😉
Невеличкий пост про нікому не потрібні валютні ОВДП.
Приват не виставив вівторкові, сенс нема ніяких. Телефонував в Газ хотів на 05.08 по запису все! Записали на 19.08!
Ось такі нікому не потрібні. Виходить комусь потрібні? Беремо гривню і кайфуємо чи як? 😃😃😃
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