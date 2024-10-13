Т.е. заявка в Приват после 13 часов была и уже выполнена? Не должно же так быть по регламенту. Или речь про покупку в Дие?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:11
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:32
Купівля через ДІЮ. У Приваті найближча заявка виконається у понеділок 04/08
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:36
між 2 і 3 сьогодні проскакувала (мала) к-сть доларових, але дохідність лише 3%
станом на зараз - вимели під 0
Додано: Чет 31 лип, 2025 16:45
Re: Ринок ОВДП
А ведь по регламенту: "подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня. Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня" Сегодня не последний день квартала, так что должна бы выполниться ещё в пятницу первого числа Все врут...
P.S. попробовал в самом Привате подать заявку. Ну да, врут они своим регламентом: "Дата проведення до кінця дня 04.08.2025." И цена, соответственно, понедельничная. Зато в кредит ушёл не сегодня, поэтому 25 августа ничего погашать не надо
Додано: Чет 31 лип, 2025 18:09
Додано: Чет 31 лип, 2025 23:47
Додано: П'ят 01 сер, 2025 08:43
Re: Ринок ОВДП
у 2022-23 банки купували овдп собі "на позицію" (аргумент-сотні тисяч маленьких покупців, важко формувати заявки на аукціон), потім зрозуміли, що куплені "на позицію"
облігації важко продаються (інколи взагалі не продаються), банку це не потрібно (це не збитки, але банк має кредитувати бізнес(або фо), це обмежує його активи, тому
як мені сказав брокер-
Укргазбанк не купує в портфель багато(або зовсім),
у нас немає на продаж облігацій які торгувались навіть на цьому тижні у вівторок (шукайте на вторинному ринку або в інших банках, але там буде дорожче)
стосовно купівлі на аукціоні (валютних в тому числі) -подавайте в понеділок заявку, вносіть гроші на рахунок(бажано до обіду у вівторок, крайній строк до 1600) і вам куплять все що забажаєте
для мене не диво, що банки не мають на продаж валютні овдп, тому що вони самі їх не купили.
бажаєте купити найдешевше?-робіть як я написав, крапка.
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