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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:15
SAndriy1 написав: ramaz написав: ihorsic написав:
Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃
Моно виставив під 4%
Сенс теж виставив 4%
не цікаво
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