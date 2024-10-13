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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:15

  SAndriy1 написав:
  ramaz написав:
  ihorsic написав:Де доларові ОВДП з аукціону 29.07? Чомусь ніхто не виставляє на продаж. 😃😃😃😃

Моно виставив під 4%

Сенс теж виставив 4%


не цікаво
prodigy
 
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