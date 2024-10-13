Це ж не вам - це мисливцю ihorsic, який полює на валютні ОВДП. Я валютні ні разу не купляв, цікавить тільки гривня - для доларів є інші можливості. І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю.
prodigy написав:у 2022-23 банки купували овдп собі "на позицію" (аргумент-сотні тисяч маленьких покупців, важко формувати заявки на аукціон), потім зрозуміли, що куплені "на позицію" облігації важко продаються (інколи взагалі не продаються), банку це не потрібно (це не збитки, але банк має кредитувати бізнес(або фо), це обмежує його активи, тому як мені сказав брокер- Укргазбанк не купує в портфель багато(або зовсім),
По такой логике в предложениях банков мы должны видеть шаром покати на гривневые бумаги потому, что гривну можно применить и на кредиты (хотя в УГБ может и видим), но валом валютных. Потому, что зарабатывать на валютные депозиты банку чем-то надо, а кредиты в валюте выдавать запрещено (во всяком случае так объясняли, когда задавали вопрос чегой-та по валютным депо доходность мощные 0.01%). Но нет, почему-то наоборот.
Це ж не вам - це мисливцю ihorsic, який полює на валютні ОВДП. Я валютні ні разу не купляв, цікавить тільки гривня - для доларів є інші можливості. І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю.
я людина не ризикова, після 30 років роботи з англійцями, французами і німцями, роблю risk assessment. у самому поганому випадку гривневі овдп дадуть більше 4,22% профіту, якщо це буде тільки 7%+, то майже вдвічі більше профіт