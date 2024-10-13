moveton написав:prodigy написав:у 2022-23 банки купували овдп собі "на позицію" (аргумент-сотні тисяч маленьких покупців, важко формувати заявки на аукціон), потім зрозуміли, що куплені "на позицію"
облігації важко продаються (інколи взагалі не продаються), банку це не потрібно (це не збитки, але банк має кредитувати бізнес(або фо), це обмежує його активи, тому
як мені сказав брокер-
Укргазбанк не купує в портфель багато(або зовсім),
По такой логике в предложениях банков мы должны видеть шаром покати на гривневые бумаги потому, что гривну можно применить и на кредиты (хотя в УГБ может и видим), но валом валютных. Потому, что зарабатывать на валютные депозиты банку чем-то надо, а кредиты в валюте выдавать запрещено (во всяком случае так объясняли, когда задавали вопрос чегой-та по валютным депо доходность мощные 0.01%). Но нет, почему-то наоборот.
зарабатывать на валютные депозиты банку чем-то надо
2,5% по долару і 1,75% по євро, це дуже пільгові умови на яких населення кредитує банки, бо за кордоном такі кредити банкам України не дадуть (державі -так, навіть гранти дають)
кредити в валюті для ФО заборонені з 2009, для бізнеса ніт (долар, євро-Сенс банк , на приклад)