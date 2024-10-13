prodigy написав:у 2022-23 банки купували овдп собі "на позицію" (аргумент-сотні тисяч маленьких покупців, важко формувати заявки на аукціон), потім зрозуміли, що куплені "на позицію" облігації важко продаються (інколи взагалі не продаються), банку це не потрібно (це не збитки, але банк має кредитувати бізнес(або фо), це обмежує його активи, тому як мені сказав брокер- Укргазбанк не купує в портфель багато(або зовсім),
По такой логике в предложениях банков мы должны видеть шаром покати на гривневые бумаги потому, что гривну можно применить и на кредиты (хотя в УГБ может и видим), но валом валютных. Потому, что зарабатывать на валютные депозиты банку чем-то надо, а кредиты в валюте выдавать запрещено (во всяком случае так объясняли, когда задавали вопрос чегой-та по валютным депо доходность мощные 0.01%). Но нет, почему-то наоборот.
зарабатывать на валютные депозиты банку чем-то надо
2,5% по долару і 1,75% по євро, це дуже пільгові умови на яких населення кредитує банки, бо за кордоном такі кредити банкам України не дадуть (державі -так, навіть гранти дають) кредити в валюті для ФО заборонені з 2009, для бізнеса ніт (долар, євро-Сенс банк , на приклад)
Це ж не вам - це мисливцю ihorsic, який полює на валютні ОВДП. Я валютні ні разу не купляв, цікавить тільки гривня - для доларів є інші можливості. І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю.
В СЕНСІ сьогодні вже затарився. Залишилось реалізувати завислі долярчики в приваті і газі. Полювання продовжується .... 😃
prodigy написав:у 2022-23 банки купували овдп собі "на позицію" (аргумент-сотні тисяч маленьких покупців, важко формувати заявки на аукціон), потім зрозуміли, що куплені "на позицію" облігації важко продаються (інколи взагалі не продаються), банку це не потрібно (це не збитки, але банк має кредитувати бізнес(або фо), це обмежує його активи, тому як мені сказав брокер- Укргазбанк не купує в портфель багато(або зовсім), у нас немає на продаж облігацій які торгувались навіть на цьому тижні у вівторок (шукайте на вторинному ринку або в інших банках, але там буде дорожче) стосовно купівлі на аукціоні (валютних в тому числі) -подавайте в понеділок заявку, вносіть гроші на рахунок(бажано до обіду у вівторок, крайній строк до 1600) і вам куплять все що забажаєте
для мене не диво, що банки не мають на продаж валютні овдп, тому що вони самі їх не купили. бажаєте купити найдешевше?-робіть як я написав, крапка.
думаю тут ще дуже важливе питання можливості і бажання банку кредитувати. от сенс наприклад має більшу наявність, але я цілком впевнннрй що не має такого портфелю кредитування МСБ, як той же укргаз, і таких апетитів. а в газі достатньо свідоме та мудре керування активно-пасивними операціями і балансування портфелю, тому у них так. памʼятаю, як в 23 у газа було багато ОВДП-шок в дії)
asti написав:Подскажите по Сенсу, если РД 5 число, когда нужно погаситься чтобы остаться в грейсе - 4-го крайний срок или можно и 5-го с утра?
5, до 18:00
Звідки така інфа, вона достовірна, Ви практично перевірили? Мені казали, що кр.строк - до 9:00 РД. Це щоб 100 ₴ не здерли і якщо грейс спливає. Практично підтверджено оплатою на початку доби РД і новою покупкою після 14:00 РД.
asti написав:Подскажите по Сенсу, если РД 5 число, когда нужно погаситься чтобы остаться в грейсе - 4-го крайний срок или можно и 5-го с утра?
5, до 18:00
Звідки така інфа, вона достовірна, Ви практично перевірили? Мені казали, що кр.строк - до 9:00 РД. Це щоб 100 ₴ не здерли і якщо грейс спливає. Практично підтверджено оплатою на початку доби РД і новою покупкою після 14:00 РД.
Я сам погашаю до 18:00, іноді навіть в 19:50 в РД.
asti написав:Мені тепла лінія підказала що можна і у РД, але краще до обіду, особливо якщо гасити не напряму, а перерахуванням з іншого банку))
закриваю карту за 2 дні, колись мені Альфа(Сенс) взула на 900грн(закривав за день, у п'ятницю після 1500, зарахували в понеділок), більше я з ними не граюсь, можу закрити и за 5 днів(коли банк на шляху)