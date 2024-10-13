якась добра людина почала будувати новий фін-ресурс, вчора випадково натрапив навіть на таке - (можливо список неповний, але все ж...)
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 02 сер, 2025 10:01
якась добра людина почала будувати новий фін-ресурс, вчора випадково натрапив навіть на таке - (можливо список неповний, але все ж...)
Додано: Суб 02 сер, 2025 10:40
Re: Ринок ОВДП
Не через Дію. Карток ніяких ще в Сенсі немає. Мова поки про гривневі. От і цікавлюсь, з чого краще почати (комісії, ліміти і т.д.)
Додано: Суб 02 сер, 2025 10:47
Gunner Умовно безкоштовна
Дебетова картка White
|