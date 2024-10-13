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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 931932933934
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:01

  Gunner написав:Підкажіть, яку карту в Сенс банку краще оформити для роботи з ОВДП?


якась добра людина почала будувати новий фін-ресурс, вчора випадково натрапив навіть на таке - (можливо список неповний, але все ж...)

https://walletpro.com.ua/product-tag/%d ... %be%d0%b4/
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:40

Re: Ринок ОВДП

Не через Дію. Карток ніяких ще в Сенсі немає. Мова поки про гривневі. От і цікавлюсь, з чого краще почати (комісії, ліміти і т.д.)
Gunner
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:47

Gunner Умовно безкоштовна
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 13:51

  Gunner написав:Підкажіть, яку карту в Сенс банку краще оформити для роботи з ОВДП?

Краще ніяку... 🙄🙄🙄
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 14:31

  Gunner написав:Не через Дію. Карток ніяких ще в Сенсі немає. Мова поки про гривневі. От і цікавлюсь, з чого краще почати (комісії, ліміти і т.д.)

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