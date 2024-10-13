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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 02 сер, 2025 10:01
Gunner написав:
Підкажіть, яку карту в Сенс банку краще оформити для роботи з ОВДП?
якась добра людина почала будувати новий фін-ресурс, вчора випадково натрапив навіть на таке - (можливо список неповний, але все ж...)https://walletpro.com.ua/product-tag/%d ... %be%d0%b4/
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Додано: Суб 02 сер, 2025 10:40
Не через Дію. Карток ніяких ще в Сенсі немає. Мова поки про гривневі. От і цікавлюсь, з чого краще почати (комісії, ліміти і т.д.)
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Gunner
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Додано: Суб 02 сер, 2025 10:47
Gunner
Умовно безкоштовна
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Додано: Суб 02 сер, 2025 13:51
Gunner написав:
Підкажіть, яку карту в Сенс банку краще оформити для роботи з ОВДП?
Краще ніяку... 🙄🙄🙄
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Додано: Суб 02 сер, 2025 14:31
Gunner написав:
Не через Дію. Карток ніяких ще в Сенсі немає. Мова поки про гривневі. От і цікавлюсь, з чого краще почати (комісії, ліміти і т.д.)
Выгоду. Обслуживание бесплатно, пластик бесплатно, СЭП бесплатно, тянуть с нее бесплатно. 4% на остаток.https://sensebank.ua/credit-cards/vyhoda
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